Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, altının dar bantta sıkıştığını, belirsizliğin sürdüğünü söyledi. Faiz indirimi sinyali gelmedikçe baskının devam edebileceğini belirten Sarı, 4.700–4.800 bandı aşılmadan güçlü yükseliş beklenmemesi gerektiğini ifade etti.

Küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve makroekonomik veriler arasındaki sıkışma devam ederken, yatırımcılar yön arayışını sürdürüyor. Katıldığı canlı yayında emtia piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, altın fiyatlarındaki kararsız seyrin arkasındaki temel dinamikleri analiz etti.

Sarı, jeopolitik gerilimlerin gölgesinde kalan Brent petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıyı artırdığını ve bu durumun küresel merkez bankalarının faiz politikasını doğrudan kilitlediğini vurguladı.

MERKEZ BANKALARININ HESAPLARI ŞAŞTI

Yılbaşından bu yana Brent petrolde yaşanan %64'e yakın değer kazancının küresel enflasyon beklentilerini yukarı yönlü tetiklediğini belirten Şirin Sarı, "Savaş bugün bitse bile petrol fiyatlarının neden olduğu bu enflasyonist baskı, küresel merkez bankalarını faiz indirimi noktasında zorluyor. Bu beklenti de altının üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

ALTINI AYAKTA TUTAN GÜÇ

Fed cephesinden net bir faiz indirimi sinyali gelmediği sürece altının zaman maliyeti nedeniyle baskılanmaya devam edeceğini öngören uzman, yatırımcıların şu sıralar portföy çeşitlendirmek adına kenarda beklemeyi tercih ettiğini belirtti.

Son 5 yıldır kesintisiz yükselen altındaki mevcut yatay ve sert hareketlerin yatırımcıyı şaşırttığını ifade eden Sarı şunları anlattı:

"Bu şartlar altında belki son çeyrekte faiz indirimlerinin yetişmesi, altının yeniden o zirve seviyelere doğru hareket etmesini sağlayabilir. En azından uzun süredir 5.000 doların altından 5.000 doların üzerine doğru bir hareketlenme görebiliriz.

Ama yatırımcı noktasına baktığımızda kararsız kaldığı da nokta bu aslında. Bir, savaşın bir başlayıp yeniden ateşkesi olması, yeniden başlaması bu bir miktar belirsizliğe neden oluyor. Savaş bitmeyince petrol fiyatlarının huzursuz, tedirgin olduğunu görüyoruz.

Üçüncüsü, bu savaşın neredeyse 3 aylık etkisi; ister istemez ekonomiler üzerine etkisi hissedileceğinden dolayı burada global merkez bankaları nasıl davranacak bunu merak ediyoruz.

Buna rağmen yine de altında çok da sert düşüşler görmedik. Çünkü Merkez Bankası alımları da rekor düzeylerde yine devam ediyor.

Aslında altını tutan en önemli nedenlerden bir tanesi bu. Merkez Bankası alımlarının devam etmesi. O yüzden altın yatırımcısı belki kısa vadeli e son 5 yıldır yükselen bir enstrümanın bu kadar sert düşüşle karşılaşması tabii ki yatırımcıyı şaşırttı ama kısa vadeli biraz daha bir bekleme dönemi içerisinde olabilir"

ALTINDA KRİTİK EŞİK

Kısa vadede yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirten Sarı, Fed’in faiz indirim sürecine ilişkin net sinyal vermemesi halinde altının baskı altında kalabileceğini söyledi.

Teknik görünüme de değinen Sarı, 4.500 doların altındaki kapanışların 4.100 dolar seviyelerine doğru geri çekilmeleri gündeme getirebileceğini, yukarı yönlü kalıcılık için ise 4.700–4.800 dolar bandının aşılması gerektiğini ifade etti.

