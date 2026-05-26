Siirt'te bir eve takılan güvenlik kamerasının açısı sebebiyle çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İki grup arasında yaşanan olayda çok sayıda kişi yaralandı.

Siirt'in Eruh ilçesinde çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi hastanelik oldu.

GÜVENLİK KAMERASININ AÇISI KAVGA ÇIKARDI

İddiaya göre, ilçeye bağlı Dağdöşü köyünde "eve takılan güvenlik kamerasının açısı" nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Siirt'te ortalık karıştı! Güvenlik kamerası yüzünden 6 kişi hastanelik oldu

6 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM VİDEOLARI Çocuğun köpek korkusu aileleri birbirine kattı! Tekme tokatlı kavga kamerada

Yaralılar, ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesi ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası