Altın fiyatlarında son dakika! 26 Mayıs 2026 gram altın fiyatı 6.695 TL ve ons fiyatı da 4.535 dolardan güne başlıyor. Orta Doğu’da artan iyimserliğe karşılık, bazı konularda görüş ayrılıkları belirsizliği artırdı. Dün yükselişe geçen altın, bugün geriledi. Analistler, yüksek enerji faturası sebebiyle, merkez bankalarının para politikasını uzun süre sıkı tutabileceği beklentisinin devam ettiğini ve bunun da altın için engel teşkil ettiğini aktarıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde “Orta Doğu’da anlaşma iyimserliği” fiyatlamalara da pozitif yansımıştı. Ons altın bu iyimserlikle dünkü işlemlerde %1,34 prim yaptı ve 4.570 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde ise altında yön yeniden aşağı döndü. Ons fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 4.535 dolara yakın denge arayışını sürdürdü.

26 MAYIS 2026 GRAM ALTIN

Sarı metalde ilk işlemlerde %-0,75 seviyesine varan gerileme, gram altın fiyatını da aşağı çekti. 26 Mayıs 2026 gram altın fiyatı 6.695 TL’den güne başladı. Gram fiyatı dünkü işlemleri 6.729 TL’den tamamlamıştı. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 6.770 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 11.045 TL TL’den gerçekleşti.

Altında yön yeniden aşağı! İşte yükselişin önündeki engel

ORTA DOĞU’DA İYİMSERLİK

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında, ABD ve İran'ın Orta Doğu’daki çatışmayı sona erdirebilecek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açabilecek bir anlaşmaya yaklaştığına dair işaretler, petrol fiyatlarını 100 doların altına çekti. Ateşkesin de yaklaşık 2 ay uzatılması gündeme gelirken, bu gelişmeler ilk etapta sarı metale pozitif yansıdı.

ANLAŞMA ÖNÜNDE ENGELLER

Ancak “nükleer program” ve “Tahran’ın Hürmüz’de deniz trafiği kontrolünü elinde tutma” gibi konularda bazı engellerin devam ettiği de ifade ediliyor. Dün 93,20 dolara kadar gerileyen petrol, bugün ilk işlemlerde yeniden 95 doların üzerine yöneldi. Söz konusu belirsizlikler risk iştahını düşürerek, altında yeniden satış baskısını beraberinde getirdi.

ENFLASYON ENDİŞELERİ BİTMEDİ

Bu arada petroldeki son düşüşe rağmen, küresel piyasalarda yüksek enerji fiyatı kaynaklı enflasyon endişeleri devam ediyor. Analistler, petroldeki yükselişin enflasyon üzerindeki etkilerinin aylarca sürebileceğine dikkat çekerek, merkez bankalarının para politikasını daha uzun süre sıkı tutabileceği beklentisinin devam ettiğini ve bunun da altın için önemli bir engel teşkil ettiğini aktarıyor.

