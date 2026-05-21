2026 Dünya Kupası öncesi yeni gelişme: Arda Güler'den haber var
Real Madrid'in 21 yaşındaki yıldızı Arda Güler, Athletic Bilbao maçı hazırlıkları kapsamında takımla çalışmalara katıldı. A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki en büyük kozlarından yıldız oyuncu, beklenenden daha hızlı antrenmanlara döndü.
- Arda Güler, sakatlığı sonrası takımla antrenmanlara başladı.
- Milli futbolcunun fiziksel kondisyonunu hızla yükselttiği gözlemlendi.
- Teknik heyetin hedefi, oyuncuyu riske atmadan Dünya Kupası'na kadar hazır hale getirmek.
- Arda'nın, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda %100 hazır olması bekleniyor.
- Arda Güler, bu sezon 50 resmi müsabakada 6 gol ve 14 asist kaydetti.
- Milli yıldız, 2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın önemli kozlarından biri olacak.
LaLiga'da şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran Real Madrid, sezonun son haftasında Athletic Bilbao ile oynayacağı maça hazırlanıyor. İspanyol devinden Türkiye için sevindiren bir haber geldi.
ARDA GÜLER MÜJDESİ
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan ve "sezonu kapattığı" belirtilen Arda Güler, 20 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanın bir bölümüne katıldı. Tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayan 21 yaşındaki milli futbolcunun, fiziksel kondisyonunu hızla yükselttiği gözlemlendi.
DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYACAK
Arda Güler'in, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yüzde 100 hazır durumda olması bekleniyor.
Yıldız orta saha oyuncusu, sezon boyunca görev aldığı 50 maçta 6 gol kaydederken, yaptığı 14 asistle takımının hücum gücüne önemli katkı sağladı.