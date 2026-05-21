Real Madrid'in 21 yaşındaki yıldızı Arda Güler, Athletic Bilbao maçı hazırlıkları kapsamında takımla çalışmalara katıldı. A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki en büyük kozlarından yıldız oyuncu, beklenenden daha hızlı antrenmanlara döndü.

LaLiga'da şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran Real Madrid, sezonun son haftasında Athletic Bilbao ile oynayacağı maça hazırlanıyor. İspanyol devinden Türkiye için sevindiren bir haber geldi.

ARDA GÜLER MÜJDESİ

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan ve "sezonu kapattığı" belirtilen Arda Güler, 20 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanın bir bölümüne katıldı. Tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayan 21 yaşındaki milli futbolcunun, fiziksel kondisyonunu hızla yükselttiği gözlemlendi.

Arda Güler

DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYACAK

Arda Güler'in, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yüzde 100 hazır durumda olması bekleniyor.

Yıldız orta saha oyuncusu, sezon boyunca görev aldığı 50 maçta 6 gol kaydederken, yaptığı 14 asistle takımının hücum gücüne önemli katkı sağladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası