TÜİK tarafından açıklanan 2025 Doğum İstatistikleri’ne göre Türkiye’de 2025 yılında 895 bin 374 canlı bebek doğdu. Toplam doğurganlık hızı ise 1,42 çocuk olurken, bu rakam son 9 yılın altında kaldı. Annelerin ortalama yaşı ise 27,5 oldu. Doğurganlık hızının en yüksek olduğu il Şanlıurfa olarak kaydededilirken en düşük olduğu il ise Bartın olarak kayıtlara geçti.

895 BİN 374 BİN BEBEK DOĞDU Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Doğum İstatistikleri'ni açıkladı. Rapora göre 2025 yılında canlı doğan bebek sayısı 895 bin 374 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,4'ü erkek olurken, yüzde 48,6'sı kız olarak kayıtlara geçti. 2025 yılında toplam doğurganlık hızı ise 1,42 çocuk oldu. İşte 2025 yılı Doğum İstatistiklerine dair diğer detaylar…

SON 9 YILIN ALTINDA 2025 verilerine göre toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2014 yılından itibaren aralıksız düşüş eğilimine girerek 2025 yılında 1,42 çocuk olarak gerçekleşti. Toplam doğurganlık hızı 9 yıldır doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in altında kaldı.

DOĞURGANLIK HIZI EN YÜKSEK İL Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il ise 3,15 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa’yı 2,53 çocuk ile Şırnak, 2,23 çocuk ile Mardin takip etti. DOĞURGANLIK HIZI EN DÜŞÜK İL Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,09 çocuk ile Bartın olarak kayıtlara geçti. Bartın’ı 1,10 çocuk ile İzmir, 1,11 çocuk ile Eskişehir, Ankara ve Zonguldak izledi.

EĞİTİM DURUMUNA GÖRE Annenin eğitim durumuna göre toplam doğurganlık hızı incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızı ilkokul mezunu anneler için 2,51 çocuk iken en düşük toplam doğurganlık hızı yüksek öğretim mezunu anneler için 1,24 çocuk oldu.

KENT-KIR SINIFLANDIRMASI Kent-kır sınıflamasına göre toplam doğurganlık hızı incelendiğinde, 2025 yılında kır olarak sınıflandırılan yerlerde toplam doğurganlık hızı 1,75 çocuk iken orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde 1,53 çocuk ve yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ise 1,33 çocuk oldu.

KABA DOĞUM HIZI BİNDE 10,4 Kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade etmektedir. Kaba doğum hızı, 2001 yılında binde 20,3 iken 2025 yılında binde 10,4 oldu. Diğer bir ifade ile 2001 yılında bin nüfus başına 20,3 doğum düşerken, 2025 yılında 10,4 doğum düştü. Yaş grubuna göre doğurganlık hızı incelendiğinde, 2001 yılında en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı binde 144 ile 20-24 yaş grubunda iken 2025 yılında binde 96 ile 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu durum, doğurganlığın kadının daha ileri yaşlarında gerçekleştiğini gösterdi.

BİRİNCİ VE İKİNCİ ÇOCUK ARASINDAKİ SÜRE Annenin "son iki doğum arasındaki ortalama süre" incelendiğinde, bu süre 2020 yılında 4,6 yıl iken 2025 yılında 4,8 yıl oldu. Doğum yapan annelerden 2025 yılında 2. doğumunu gerçekleştirenlerin ilk doğumu ile arasındaki ortalama süre 4,3 yıl iken 3. doğumunu gerçekleştirenlerin 2. doğumu ile arasındaki ortalama süre ise 5,5 yıl oldu. Annenin 2. ile 1. doğumu arasındaki ortalama sürenin en kısa olduğu il, 2,7 yıl ile Şanlıurfa oldu. EN UZUN KIRKLARELİ Doğum yapan annelerden 2025 yılında 2. doğumunu gerçekleştirenlerin 1. doğumu arasındaki ortalama sürenin en uzun olduğu il, 5,5 yıl ile Kırklareli oldu. Bu ili 5,2 yıl ile Bartın, 5,1 yıl ile Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Denizli ve Bolu izledi. Annenin 2. İle 1. doğumu arasındaki ortalama sürenin en kısa olduğu il, 2025 yılında 2,7 yıl ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,0 yıl ile Şırnak, 3,1 yıl ile Muş izledi.

ORTALAMA ANNE OLMA YAŞI 27,5 Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 iken 2025 yılında 29,4 oldu. İlk doğumunu 2025 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 27,5 oldu. İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 29,0 ile Artvin oldu. İlk doğumdaki ortalama anne yaşı illere göre incelendiğinde, 2025 yılında ilk doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 29,0 yaş ile Artvin oldu. Bu ili 28,9 yaş ile İstanbul ve Tunceli, 28,7 yaş ile Rize, Trabzon ve İzmir izledi. İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en düşük olduğu il ise 24,4 yaş ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 24,7 yaş ile Ağrı, 24,9 yaş ile Muş izledi.

TÜRKİYE AVRUPA’DA 11. SIRADA Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde ise, 2024 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin 1,72 çocuk ile Bulgaristan olduğu, en düşük toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin ise 1,01 çocuk ile Malta olduğu görüldü. Toplam doğurganlık hızı 2025 yılında binde 1,42 çocuk olan Türkiye, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında 11. sırada yer aldı.

