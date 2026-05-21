“Yalan”, “Ona Söyle”, “Rica Ederim” ve “Zor İşimiz Zor” gibi parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Tan Taşçı, özellikle son dönemde Harbiye konserleri ve turneleriyle adından sıkça söz ettiriyordu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde, aralarında çok sayıda sanatçı ve oyuncunun da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar geniş yankı buldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Mabel Matiz, Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Mirgün Cabas, Volkan Bahçekapılı gibi isimlerin de bulunduğu öğrenildi.

Hakkındaki haberlerin ardından sessizliğini bozan Tan Taşçı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

“Bahsi geçen yasaklı madde operasyonunda adımın geçtiğini ben de sizler gibi sosyal medyadan ve magazinden öğrendim. Açıkçası ben de şaşkınım. Şu an Bodrum’daki evimdeyim ve planlanan konserlerimiz için İzmir’e hareket etmek üzereyim. Konuyla ilgili resmi süreci avukatım aracılığıyla takip ediyor, detaylı bilgiyi kendisinden bekliyorum. Planlanan konserlerimizle ilgili şu an için herhangi bir aksama ya da iptal durumu söz konusu değildir. Gelişmeleri netleştikçe doğrudan sizlerle paylaşacağım.”