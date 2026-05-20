Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile yapacakları maçın önemine vurgu yaparak sezonu kupayla kapatmak istediklerini belirtti. Oyuncularına önemli teklifler olduğunu söyleyen Doğan, takıma yeni isimlerin katılacağını ve yakın zamanda transferleri açıklayabileceklerini açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde 22 Mayıs Cuma günü Konyaspor ile Antalya'da karşılaşacak olan Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, birçok konuda HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"YENİ SEZON FORMALARINI VERECEĞİZ"

"Türkiye Kupası finaline gelecek tüm taraftarlarımız için ufak bir hediye hazırladık. Yeni sezon formalarını vereceğiz. Tüm gelen taraftarlarımıza kapıda tek tek hediye edeceğiz. Taraftarımız için ufak bir hediye bayram öncesi. Taraftarımız hangisini istiyorsa, maç öncesi onu hediye edeceğiz."

"FATİH TEKKE VE EKİBİNE GÜVENİYORUM"

"Öncelikle Fatih Tekke ve ekibine teşekkür ederim. Sayın Fatih Tekke ve ekibi yapılanmanın ilk yılında rakiplerine göre daha az imkanlarla, belli bütçelerle bence başarılı oldu. 3-4 yıllık bir yapılanmadan bahsediyoruz. Trabzonspor ve Fatih Tekke için başarı tabii ki şampiyonluktur ama tüm bu şartlara rağmen çok başarılılardır. Kupa almadan, futbolda başarılı sayılma şansın yok! Ben de taraftar olduğum dönemde böyle bakıyordum. Dolayısıyla taraftar eleştirilerde haklı! Taraftarımıza karşı mahcubum ve cuma günü bu mahcubiyetimizi gidereceğimizi düşünüyorum. Fatih Tekke ve ekibine güveniyorum."

"FATİH TEKKE DAHA FAZLASI DESKTEK HAK EDİYORDU"

"Fatih Tekke, Trabzonspor efsanesi! Daha önce göreve gelmeden de Türkiye'ye gelmiş en önemli golcü ve futbolcu olduğunu söyledim. Çok başarılıydı. İstanbulspor, Alanyaspor gibi takımlarda çalıştı. Sayın Fatih Tekke için de şampiyonluğa oynayan bir takımda, ilk yılı. Benim başkanlığımdaki ilk yılımdaki hareketlerimle, üçüncü yılımdaki hareketlerim aynı olmayacağı gibi bir durum var. Ben böyle düşünmüyorum ama hocamız da seneye 'Şunu yapsaydık, daha iyi olurdu' diyebilir. Çok çalışıyorlar, bu kadar mesai veren görmedim. Üzülüyor, o da sıkılıyor. Buranın evladı. Desteğin daha fazlasını hak ediyordu. Bizim gerçeklerimizle uyumlu çalıştı! Bu kadar genç oyuncu ile kimse kolay kolay yola çıkmaz!"

"7-8 OYUNCUMUZA ÖNEMLİ TEKLİFLER VAR"

"Scout olarak Avrupa'da bile yüzde 50 başarılı sayılıyor. Biz bu oranın daha üzerindeyiz. Yaptığımız transferlerle çok eleştirildik ama şimdi 7-8 oyuncumuza önemli teklifler var. Trabzonspor tarihinin en çok para harcandığı sene! Bilinmeyen oyuncular 5-6 milyon avro verdik ama şimdi harcadığımız parayı bir oyuncudan geri alacağız! Bunu da açık söyleyeyim! Transfer görüşmeleri yapılıyor, aşama kaydedilen yerler var. Belki de hepsini aynı anda açıklayacağız! Çok ciddi görüşmeler var."

KUPA FİNALİNİN ANTALYA'DA OLMASI

"Trabzonspor, Mars'ta bile oynar! Biz orada başka bir şey söyledik... Bize her yer Trabzon ama 4-5 katı kilometre daha fazla yapacağız! Bu hak değil! Konyaspor, Trabzonspor ile Giresun'da oynamak istemezdi sanırım! Daha önce açıklanmış, Konyaspor da bunu kendinden hak görüyor olabilir. Almanya'da, Fransa'da, İstanbul'da; her yerde stat doldururum ama taraftarımıza bir haksızlık var!"

"EKONOMİK OLARAK SENİN 10 KATIN GELİRE SAHİPLER"

"Birçok faktör var. Ekonomik olarak senin 10 katın gelire sahipler. Sahadaki gelirlerin senin eksi 5 milyonlardayken, adamlar 120-130 milyon avrolarda. Bizim şu an almaya çalıştığımız arazileri, onlar 15-20 yıl önce almışlar. İmarlarını da yapmışlar. Yanlış anlaşılmasın, iyi de yapmışlar. Bunları da halletmişler. Biz ise bir yandan arazileri alıyoruz, bir yandan imarlarla uğraşıyoruz, bir yandan da mahkemelerle uğraşıyoruz. Herkes daha iyisini istiyor, hiçbir itirazımız yok. Ama bunların bir geçiş dönemi var. Zaten bu yüzden ‘yapılanmanın ilk yılı’ diyoruz."

