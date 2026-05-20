NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinin sezon finali bölümüne genç oyuncu Eren Ören dahil oldu. Dizide “Cihan” karakterine hayat verecek oyuncunun kariyeri ve rolü izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Yeraltı, sezon finali öncesi kadrosuna yeni bir ismi dahil etti. Genç kuşağın dikkat çeken oyuncularından Eren Ören, dizinin 20 Mayıs’ta yayınlanacak sezon finali bölümünde seyirci karşısına çıkacak.

Medyapım imzalı dizide Eren Ören’in “Cihan” karakterini canlandıracağı açıklandı. Yeni karakterin hikayeye nasıl dahil olacağı ise sezon finali öncesinde merak konusu oldu.

YERALTI CİHAN KİMDİR?

Eren Ören, Yeraltı dizisinde “Cihan” karakterine hayat verecek. Dizide Cihan’ın, Azize karakterinin oğlu olarak hikayeye dahil olacağı belirtildi.

EREN ÖREN KİMDİR?

Eren Ören, 20 Ekim 1998 tarihinde İstanbul’da doğdu. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya içerikleri ve seslendirme çalışmalarıyla da tanınıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan oyuncu, üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi aldı. 2020’li yıllarda profesyonel olarak ekranlarda yer almaya başlayan Ören, kısa sürede genç izleyici kitlesinin dikkatini çekti.

EREN ÖREN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Eren Ören televizyon kariyerinde Korkma Ben Yanındayım, Üç Kız Kardeş ve Kardeşlerim gibi yapımlarda rol aldı. Dijital platform tarafında ise 2021 yılında yayımlanan Geçen Yaz filminde yer aldı. Genç oyuncu, televizyon ve dijital projelerdeki performansıyla kariyerini sürdürmeye devam ediyor.

Oynadığı diziler:

Kırmızı Oda 2021

Kardeşlerim 2021-2022

Üç Kız Kardeş 2022-2023

Korkma Ben Yanındayım 2024

Gözleri Karadeniz 2025

Yeraltı 2026

