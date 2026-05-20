Temsilciler Meclisi’ndeki gergin İran oturumunda, Irak gazisi Demokrat Milletvekili Seth Moulton’ın CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper’a 'Sahadan gelen bilgiler bu savaşı kaybettiğimizi gösteriyor, bu hata uğruna daha kaç Amerikalı ölecek?' sorusu salonu karıştırdı.

Trump yönetiminin İran’a yönelik haftalar süren ateşkesi sonlandırıp yeni bir askeri harekat dalgası başlatmayı tartıştığı sıcak saatlerde, ABD Kongres'nde büyük kriz çıktı.

Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi’ndeki İran oturumunda, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile Demokrat milletvekilleri birbirine girdi.

Irak gazisi Demokrat Temsilci Seth Moulton’ın "Bu savaşı kaybediyoruz" çıkışı üzerine çılgına dönen Amiral Cooper, milletvekilini ordunun şerefine leke sürmek ve "uygunsuz davranmakla" suçladı.

"BU SAVAŞI KAYBEDİYORUZ, NEDEN AMERİKALILAR ÖLÜYOR?"

Irak’ta savaşmış eski bir Deniz Piyadesi olan Demokrat Milletvekili Seth Moulton, CENTCOM Komutanı Amiral Cooper’ı yerden yere vurdu.

Moulton, amirale Vietnam Savaşı'nın başarısız komutanı General William Westmoreland’ı hatırlatarak, Trump yönetimini vizyonsuzlukla suçladı:

"Bu savaşı gerçekten kazanmak için şu anki askeri planınız nedir? Çünkü dürüst olalım, sahadan gelen bilgiler bu savaşı kaybettiğimizi gösteriyor! Ortada bir nükleer anlaşma yok. Hürmüz Boğazı hala ticarete açılabilmiş değil. Başkan Trump ise çıkmış 'koşulsuz teslimiyet' çağrısı yapıyor. Sormak istiyorum: Bu ölümcül hata uğruna daha kaç Amerikalı askerin ölmesini isteyeceğiz? Bu kör dövüşü planın bir parçası mı?"

AMİRAL COOPER: BU AÇIKLAMA TAMAMEN UYGUNSUZ

Normalde sakin ve ölçülü tavrıyla bilinen CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, Moulton’ın "savaşı kaybediyoruz" ve "hata uğruna asker feda ediyoruz" ithamları karşısında şunları söyledi:

"Bana ve ordumuza yönelik bu sözleriniz tamamen uygunsuz bir açıklamadır. Politika kararlarını Pentagon’un sivil liderliği ve Beyaz Saray alır. Ben bir asker olarak onlara sadece askeri seçenekler sunarım. Amerikan askeri harekatı, İran'ın 47 yıldır ilmek ilmek geliştirdiği stratejiyi rayından çıkarmış, nükleer silah çabalarını durdurmuş ve onları askeri açıdan yıllarca geriye itmiştir. Sahada Amerikan askerinin başarısı ortadadır."

Duruşmanın ardından The Washington Post’a konuşan Moulton ise geri adım atmayarak, "Bu yönetim Kongre’ye savaşı haklı çıkaracak hiçbir şey sunmadı. Amiral Cooper bu can alıcı soruları kendine sormaya korkuyorsa işini yapmıyor demektir" diyerek suçlamalarını sürdürdü.

"SAVAŞ HUKUKU ÇİĞNENİYOR, ANAYASA AYAKLAR ALTINDA!"

Kongre’deki gerilim sadece Moulton ile sınırlı kalmadı. Eski bir Ordu Komandosu olan Demokrat Temsilci Jason Crow, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in İran savaşı için kullandığı ve savaş alanında merhamet göstermemek anlamına gelen "no quarter" (aman vermemek/esir almamak) ifadesinin Pentagon’un kendi savaş hukuku kılavuzuna aykırı olduğunu belirterek Amiral Cooper’ı sıkıştırdı.

Cooper, Bakan Hegseth'i açığa düşürecek bu soruyu cevaplamayı reddederek, ordunun uluslararası hukuku "harfiyen ve sakince" uygulayacağını söylemekle yetindi.

Kalifornia Temsilcisiler Meclisi üyesi John Garamendi ise Pentagon yetkililerinin Kongre’yi oyaladığını belirterek, "İkiniz adına da gerçekten çok üzgünüm, tek bir soruya bile doğrudan cevap veremiyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi. Garamendi, Trump ve Bakan Hegseth’in Kongre onayı olmadan askeri harekat yürütme yetkisini 60 günle sınırlayan Savaş Yetkileri Yasası'nı tamamen göz ardı ettiğinin altını çizerek, "Bu yönetim Kongre’ye ve ABD Anayasası’na açıkça saygısızlık ediyor" dedi.

CUMHURİYETÇİLERDEN "KİŞİSEL SALDIRI" SAVUNMASI

Demokratların bu sert abluka tarzındaki sorgulamasına Komite'deki Cumhuriyetçi vekiller feryat ederek itiraz etti. Kongre üyesi Joe Wilson, tartışmayı keserek yaşananları Amiral Cooper'a yönelik haksız bir "kişisel saldırı" olarak nitelendirdi.

Emekli bir deniz subayı olan Cumhuriyetçi Derrick Van Orden ise, "İnsanlar Kongre kürsüsünü sivil askeri liderleri ezerek siyasi olarak kendilerini yüceltmek için bir platform olarak kullandıklarında, kendilerinden utanmalıdır" diyerek Demokratları popülizm yapmakla suçladı.

TRUMP: SALDIRI EMRİNE BİR SAAT KALMIŞTI

Trump, haftalar süren ateşkesin ardından müzakerelerin tıkanması üzerine Pazartesi günü İran'a yönelik yeni bir devasa hava saldırısı emri vermekten "sadece bir saat uzakta" olduğunu, ancak araya giren Orta Doğu liderlerinin ricasıyla durduğunu itiraf etmişti.

ABD Başkanı, "Umarım büyük bir savaşa girmek zorunda kalmayız ama onlara bir kez daha büyük bir darbe indirmemiz gerekebilir. Çok yakında öğreneceksiniz" demişti.

