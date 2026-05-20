Gurbetçi sürücü trafik cezasını ödemeden Türkiye'den çıkamadı! Sınır kapısında gerçeği öğrendi
Almanya’dan 10 günlük ziyaret için Türkiye’ye gelen gurbetçinin, Kapıkule’de çıkış işlemleri sırasında hız ihlalleri nedeniyle kesilen 227 bin TL’lik trafik cezasını ödemeden ülkeden çıkmasına izin verilmedi. Sürücü “100’lük yerde 180, 210, 230 yaptım. Her yerde radar var! Yavaş gidin, kurban olayım” ifadelerini kullandı.
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurtdışına çıkış yapmak isteyen gurbetçi vatandaş, adına yazılan trafik cezasını görünce hayrete düştü.
227 BİN TL CEZAYI ÖĞRENİNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ
İddiaya göre sürücü, Türkiye’nin farklı noktalarında yaptığı hız ihlalleri nedeniyle elektronik denetim sistemlerine defalarca yakalandı. Sınır kapısındaki kontroller sırasında sürücünün adına toplam 227 bin TL trafik cezası bulunduğu ortaya çıktı.
"PARAM OLMASA KALMIŞTIM"
Borcu nedeniyle çıkış işlemleri durdurulan vatandaş, cezayı ödedikten sonra yurtdışına çıkış yapabildi. Yaşadığı durumu cep telefonu kamerasıyla anlatan sürücü, Türkiye’de bulunduğu süre boyunca birçok kez hız yaptığını belirterek diğer sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
Vatandaş, "227 bin TL ceza ödedim. Her yerde radar var, yavaş gidin. Param olmasaydı burada kalmıştım. 100’lük yerde 180, 210, 230 yaptım. Her yerde radar var! Yavaş gidin, kurban olayım" dedi.
Yetkililer, otoyol ve şehirlerarası yollarda hız ihlallerinin elektronik sistemlerle anlık tespit edildiğini belirterek sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.