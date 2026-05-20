ABD Sahil Güvenlik Akademisi’nin 145. Mezuniyet Töreni'nde konuşma yapan Başkan Donald Trump, Amerikan ana karasına sadece 90 mil uzaklıktaki Küba’yı cüzamlı devlet" ilan ederek askeri ve istihbari operasyonlara göz yummayacaklarını açıkladı.

ABD Sahil Güvenlik Akademisi’nin 145. Mezuniyet Töreni'nde konuşmasında ABD'nin sınır güvenliği ve deniz yetki alanlarındaki askeri duruşuna dikkat çeken Trump, Küba'daki komünist yönetimi uluslararası arenadan dışlanmış bir "cüzamlı devlet" olarak tasvir ederek doğrudan askeri ve istihbari operasyon vurgusu yaptı:

"Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan anavatanından sadece doksan mil uzaklıkta düşman yabancı askeri, istihbarat ve terör operasyonlarına ev sahibi yapan bir cüzamlı devleti asla tolere etmeyecektir. Küba halkının, tam 100 yıl önce atalarının cesurca savaşarak ve canlarını feda ederek kurduğu o gerçek özgürlüğe tekrar sahip olmasına kadar da durmayacağız, geri adım atmayacağız."

"HAVANA REJİMİ KURUCU VATANSEVERLERİN KANINA İHANET EDİYOR"

Küba'nın mevcut yönetimini, adanın tarihi bağımsızlık mücadelesine ve geçmişine ihanet etmekle suçlayan Trump, Beyaz Saray'ın adaya yönelik yaklaşımını netleştiren şu ifadeleri kullandı:

"Açıkça ifade etmek gerekiyor ki; bugün Havana'daki mevcut rejim, o dönemin kurucu vatanseverlerinin kanlarını döküp öldükleri asil Küba ulusuna yapılmış doğrudan bir ihanettir. Sınırlarımızın hemen dibinde Amerikan güvenliğini tehdit eden bu karanlık odaklara karşı sahil güvenliğimiz ve ordumuz her an teyakkuzda olmaya devam edecektir."

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası