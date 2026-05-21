ABC News'in haberine göre, Avustralya'da federal mahkeme, ABD merkezli X şirketini çocuk istismarı içerikleriyle mücadeleye ilişkin bilgi vermediği gerekçesiyle 650 bin Avustralya doları para cezasına çarptırdı.

ABD merkezli X şirketine 650 bin dolar ‘ihlal’ cezası!

YASA İHLALİNE PARA CEZASI

Mahkeme talep edilen şeffaflık raporunun zamanında sağlamadığını belirterek Çevrim içi Güvenlik Yasası'nın ihlal edildiğine hükmetti. Buna göte ABD merkezli X şirketinin çocuk cinsel istismarı içerikleriyle mücadeleye ilişkin eSafety'ye bilgi vermediği belirlendi. X şirketine 50 bin Avustralya doları para cezası verildi. Aynı zamanda şirketin dava masrafları için de 45 gün içinde 100 bin Avustralya doları ödeyeceği bildirildi.

X İHLALİ KABUL ETTİ

X daha önce eSafety'nin sorularını cevaplama zorunluluğu bulunmadığı yönünde bir savunma yapmıştı. eSafety'nin avukatı Christopher Tran, duruşmada X'in 22 Şubat 2023'te talep edilen şeffaflık taleplerine cevaplarında yetersiz kalarak Avustralya Çevrim içi Güvenlik Yasası'nı ihlal ettiğini ve X'in de bunu kabul ettiğini belirtti.

