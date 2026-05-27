Suriye'de devrik Beşşar Esad rejiminin geçmişte düzenlediği kimyasal katliamlarda kullandığı silah programının kalıntıları ele geçirildi. Yapılan incelemelerde, Doğu Guta ve Hama'daki toplu ölümlere yol açan mühimmatlarla birebir benzerlik taşıyan düzinelerce hava ve kara bombası ile sarin gazı üretim malzemeleri bulundu

Suriye’de devrik Beşşar Esad rejiminin kimyasal silah ağına yönelik yürütülen soruşturmalarda dikkat çeken bulgular ortaya çıktı. Suriye yönetimi, Doğu Guta ve Hama’daki saldırılarda kullanılan mühimmatlarla benzer özellikler taşıyan çok sayıda kimyasal silah kalıntısının ele geçirildiğini açıkladı.

Suriye Haber Ajansı’nın (SANA) haberine göre, Suriye’nin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) nezdindeki temsilciliği, ülke makamlarının yürüttüğü arama ve soruşturma çalışmalarının, "devrik rejim dönemine ait kimyasal programla bağlantılı sahaların belirlenmesiyle" sonuçlandığını bildirdi.

Esad rejiminin 21 Ağustos 2013'te Doğu Guta bölgesinde kimyasal silahla 1400'ün üzerinde sivili öldürmüştü.

KATLİAMLARDA KULLANILAN SİLAHLARLA AYNI

Açıklamada, tehlikeli maddelerle ilgilenen Suriyeli uzman ekiplerin, 2013 ve 2017 yıllarında devrik rejim tarafından gerçekleştirilen saldırılarda kullanılanlara benzer hava ve karadan karaya mühimmat tespit ettiği belirtildi.

Yetkililer ayrıca, sarin gazı üretiminde kullanılan maddeler, karıştırma ve depolama ekipmanları ile içeriği halen analiz edilen çeşitli kimyasal maddelerin de bulunduğunu ifade etti.

Esad döneminden kalan kimyasal silah izleri bulundu

Temsilcilik, ele geçirilen tüm mühimmat, ekipman ve maddelerin, OPCW Teknik Sekretaryası'na bağlı denetim ekiplerinin doğrulamasının ardından, kimyasal maddelerin muhafaza edildiği özel tesislere taşındığını kaydetti.

Açıklamaya göre, 2017’de Hama'nın Latamne bölgesine düzenlenen saldırıda kullanılanlara benzer 54 hava bombası ile 2013’te Doğu Guta saldırısında kullanılanlara benzer 25 karadan karaya bomba bulundu.

Esad döneminden kalan kimyasal silah izleri bulundu

18 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan, eski rejimin kimyasal programıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 18 kişinin gözaltına alındığı ve haklarında soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Gözaltına alınanlar arasında üst düzey subaylar, eski Bilimsel Araştırmalar Merkezi uzmanları ve kimyasal programdan sorumlu güvenlik biriminde görev yapan subayların bulunduğu aktarıldı.

Suriye’de devrik rejimin Doğu Guta ile Hama'da kullandığı kimyasal silahların benzerinin bulunduğu kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası