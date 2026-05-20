Beyaz Saray’daki resmi görüşme sırasında Şara’ya bizzat parfüm sıkıp hediye etmesi uluslararası basında günlerce konuşulan Trump, Suriyeli mevkidaşına iki yeni şişe parfüm daha gönderdi. Cumhurbaşkanı Şara, Trump’ın gönderdiği hediyeyi ve üzerindeki el yazısı notu sosyal medya (X) hesabından paylaşarak teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Beyaz Saray’daki resmi görüşmede bizzat üzerine sıkarak hediye ettiği ve uluslararası basında günlerce konuşulan parfümün devamı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya ulaştı.

Trump’ın "Tükenirse diye yenisini gönderdim" notuyla yolladığı iki yeni şişe parfümü teslim alan Şara, hediyeleri sosyal medya (X) hesabından paylaşarak teşekkür etti.

Trump'tan Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya özel mesaj! "Herkes fotoğrafımızdan bahsediyor"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Trump'ın gönderdiği jesti dünyayla paylaşırken, iki ülke arasındaki görüşmeye esprili bir dille atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Bazı görüşmeler iz bırakır; bizimki ise anlaşılan hoş bir koku bıraktı. Sayın Başkan Donald Trump, cömertliğiniz ve bu değerli hediyeyi yenilediğiniz için teşekkür ederim. O görüşmenin ruhu, Suriye ve ABD arasındaki daha güçlü bir ilişkiyi şekillendirmeye devam etsin."

Trumptan Suriye Cumhurbaşkanı Şaraya özel mesaj! Herkes fotoğrafımızdan bahsediyor

TRUMP'TAN PAKETTE DİKKAT ÇEKEN NOT: HERKES O FOTOĞRAFTAN BAHSEDİYOR

Hediyenin yanında yer alan ve Trump’ın kendi üslubuyla kaleme aldığı samimi mektup da gün yüzüne çıktı. Beyaz Saray'daki o meşhur ana değinen ABD Başkanı, Suriyeli mevkidaşına gönderdiği notta şu satırlara yer verdi:

"Ahmed, sana bu harika parfümü verirken çektiğimiz fotoğraftan herkes bahsediyor. Tükenirse diye sana biraz daha gönderdim."

TRUMP ŞARA GÖRÜŞMESİNDE NELER YAŞANDI?

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Beyaz Saray'da ağırlamıştı.

Trump bu adımla bir zamanlar dışlanmış Suriye'yi, Irak DEAŞ karşı kurulmuş koalisyona davet etti.

DEAŞ Avrupa Birliği (AB), Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Birleşmiş Milletler (BM) ve pek çok başka örgüt ve ülke tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor.

Yaklaşık iki saat süren görüşmeler sonrası Beyaz Saray'dan ayrılan Şara kapıda kendisini bekleyen destekçilerini selamladı.

Şara, Suriye'nin Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1946'dan bu yana Washington'u ziyaret eden ilk devlet başkanı olmuştu.

'BU GÖREVİ YERİNE GETİREBİLECEĞİNE İNANIYORUM'

Trump görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, “Suriye’yi başarılı kılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız çünkü bu Orta Doğu’nun istikrarı adına önemli,” demişti ve Şara hakkında şöyle konuşmuştu: "Bu görevi yerine getirebileceğine inanıyorum."

Trump ve Şara daha önce Riyad'da, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da yer aldığı bir toplantıda görüşmüştü. O dönem Suriye'nin geçici Devlet Başkanı için, "Genç, etkileyici, zorlu bir geçmişi var. Bir savaşçı," demişti.

Ziyaret öncesinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçtiğimiz perşembe günü, Şara'yı ve Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı hedef alan yaptırımların kaldırılmasını kararlaştırmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası