Anadolu Ajansı
Suriye'nin başkentinde patlama sesleri! Çok sayıda yaralı var
Şam’ın Vurud Mahallesi’nde boş bir otobüste meydana gelen şiddetli patlama paniğe neden oldu. Suriye resmi makamlarından yapılan açıklamaya göre olayda 5 kişi yaralanırken, güvenlik güçleri patlamanın nedenini belirlemek için geniş çaplı bir teknik inceleme başlattı.
Özetle DinleSuriye'nin başkentinde patlama sesleri! Çok sayıda...
Kaydet
Dünya 2 dk önce
Şam'ın Vurud Mahallesi'nde boş bir otobüste meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.
- Patlama Şam'ın Vurud Mahallesi'nde boş bir otobüste gerçekleşti.
- Patlama sonucu 5 kişi yaralandı.
- Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
- Acil Durumlar Bakanlığı Operasyonlar Komutanı Amir Zarife olayla ilgili açıklama yaptı.
- Patlamanın nedeni teknik inceleme ve soruşturma ile belirlenecek.
0:00 0:00
1x
Şam’ın Vurud Mahallesi’nde sessizlik, boş bir otobüste patlayan bomba ya da infilak eden bir düzenekle bozuldu
Ülkenin resmi haber ajansı SANA, Acil Durumlar Bakanlığı Operasyonlar Komutanı Amir Zarife'nin olaya ilişkin açıklamasını yayınladı.
ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA
Trump'ta İran'a uranyum tehdidi: Nokta atışı yapacağız
5 KİŞİ YARALANDI
Zarife, başkent Şam'ın Vurud Mahallesi’nde boş bir otobüste yaşanan patlama sonucu 5 kişinin yaralandığını, yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını belirtti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Patlama sonrası olay yerine sevk edilen güvenlik ve inceleme ekiplerinin, patlamanın nedenin belirlenmesi için teknik inceleme ve soruşturma başlattığı kaydedildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR