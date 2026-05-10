Şam’ın Vurud Mahallesi’nde boş bir otobüste meydana gelen şiddetli patlama paniğe neden oldu. Suriye resmi makamlarından yapılan açıklamaya göre olayda 5 kişi yaralanırken, güvenlik güçleri patlamanın nedenini belirlemek için geniş çaplı bir teknik inceleme başlattı.

Şam’ın Vurud Mahallesi’nde sessizlik, boş bir otobüste patlayan bomba ya da infilak eden bir düzenekle bozuldu

Ülkenin resmi haber ajansı SANA, Acil Durumlar Bakanlığı Operasyonlar Komutanı Amir Zarife'nin olaya ilişkin açıklamasını yayınladı.

5 KİŞİ YARALANDI

Zarife, başkent Şam'ın Vurud Mahallesi’nde boş bir otobüste yaşanan patlama sonucu 5 kişinin yaralandığını, yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlama sonrası olay yerine sevk edilen güvenlik ve inceleme ekiplerinin, patlamanın nedenin belirlenmesi için teknik inceleme ve soruşturma başlattığı kaydedildi.

