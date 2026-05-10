Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen Kurumlar Vergisi indiriminin turizm sektörü için de uygulanması çağrısında bulundu. Eresin, “Türkiye’ye doğrudan döviz girdisi sağlayan, yürürlükteki mevzuatta ihracatçı-döviz kazandırıcı hizmet faaliyeti olarak tanımlanan turizm sektörünün de destek mekanizmaları içerisinde değerlendirilmesi gerektiği inancındayız” dedi.

TÜROB Başkanı Eresin konuyla ilgili açıklamasında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bazı değişikliklerle kabul edilen 15 maddelik vergi paketi içerikli kanun teklifinde yer alan düzenlemeleri TÜROB olarak dikkatle takip ettiklerini belirterek, şu görüşlere yer verdi:

Küresel jeopolitik gerilimlerin, özellikle enerji ve istihdam maliyetlerindeki artışın ve uluslararası talepte yaşanan yavaşlamanın etkilerini turizm sektörü olarak yoğun şekilde hissediyoruz. Havayolu arzındaki daralma ve rezervasyonlarda gözlemlenen ‘bekle-gör’ eğilimi, sektörümüz üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaktadır.

Böylesine hassas bir dönemde, yasa tasarısında yer alan; sanayi sicil belgesine haiz üretici ve zirai üretim faaliyetlerine, ihracatçı şirketlere yönelik kurumlar vergisi oranında indirim yaklaşımını ülke ekonomisi açısından önemli buluyoruz. Ancak Türkiye’ye doğrudan döviz girdisi sağlayan, yüksek istihdam oluşturan, cari açığın azaltılmasına katkı sağlayan, yürürlükteki mevzuatta ihracatçı-döviz kazandırıcı hizmet faaliyeti olarak tanımlanan turizm sektörünün de bu destek mekanizmaları içerisinde değerlendirilmesi gerektiği inancındayız.

Turizm sektörü, yalnızca hizmet üreten değil; aynı zamanda güçlü bir hizmet ihracatı gerçekleştiren stratejik bir sektördür. Özellikle konaklama sektörü, gerçekleştirdiği büyük yatırımlar ve sağladığı ekonomik katkıyla Türkiye ekonomisinin en önemli taşıyıcı alanlarından biri olmaya devam etmektedir.

Bu nedenle, üretim, tarım ve temelde mal ihracatına sağlanan desteklerin benzerlerinin, hizmet ihracatı gerçekleştiren turizm sektörünün konaklama ve diğer faaliyetleri için de değerlendirilmesinin son derece önemli olduğunu; bu desteklerle nitelikli hizmet ihracatının, istihdam ve yabancı yatırım olanaklarının, uluslararası rekabet gücünün artırılmış olacağından eminiz.

Gündemde olan yasa tasarısında, önümüzdeki süreçte hizmet ihracatı gerçekleştiren turizm sektörünün ekonomik katkısının Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek tarafından daha güçlü şekilde değerlendirilmesini; tarım, ihracatçı ve üretici şirketlere yönelik kurumlar vergisi indiriminin, konaklama öncelikli olmak üzere hizmet ihracatı gerçekleştiren turizm sektörünün diğer bileşenleri için de değerlendirilmesini; sektörümüzün destek mekanizmaları içerisinde daha kapsamlı ele alınmasını temenni ediyor, yaklaşımın teşviklerin daha adaletli dağılımını destekleyeceğine inanıyoruz.

Kısa süre önce açıklanan 60 milyar TL’lik Turizm Destek Paketi ile konaklama vergisinin yüzde 2’den yüzde 1’e indirilmesi yönünde atılan adımları da son derece kıymetli buluyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’in sektörümüzün ihtiyaçlarına yönelik ortaya koyduğu yaklaşımı önemli bir destek olarak değerlendiriyoruz.

Türkiye Otelciler Birliği olarak, her zaman olduğu üzere, ülkemiz turizminin güçlü potansiyelini sürdürülebilir kılmak adına kamu ve özel sektör iş birliğiyle atılacak her türlü yapıcı adımın yanında olmaya devam edeceğiz

Haberle İlgili Daha Fazlası