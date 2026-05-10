ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programına yönelik bugüne kadarki en sert tehditlerinden birini savurdu. "İran'ın gömülü uranyumunu bir noktada alacağız ve onun konumunu izleyeceğiz. Eğer biri ona yaklaşırsa, onu hedef alacağız." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Full Measure" programında Sharyl Attkisson’ın sorularını cevapladı. İran’daki askeri operasyonların gidişatından yaklaşan ara seçimlere, göçmen krizinden nükleer tehdide kadar açıklamalarda bulunan Trump, Tahran yönetimine yönelik baskının süreceği sinyalini verdi.

Trump'ta İran'a uranyum tehdidi: Nokta atışı yapacağız

Beyaz Saray’da gerçekleşen röportajda Trump’ın öne çıkan satırbaşları şöyle:

İRAN OPERASYONU: HEDEFLERİN YÜZDE 70’İNİ HALLETTİK

İran’a yönelik askeri hamlelerin bir "son rötuş" aşamasında olduğuna değinen Trump, operasyonun geleceğine dair şunları söyledi:

"Yenildiler, ama bu işin bittiği anlamına gelmez. İki hafta daha devam edip her bir hedefi vurabiliriz. Vurmak istediğimiz belirli hedefler var... Bunların muhtemelen %70'ini hallettik, ama vurabileceğimiz başka hedefler de var. Bunu yapmasak bile, yeniden inşa etmeleri yıllar sürer."

NÜKLEER TEHDİT: ONLAR DELİ, İZİN VEREMEYİZ

İran’ın nükleer silaha erişiminin tüm dünya için bir felaket olacağını ileri süren Trump, Obama dönemini eleştirdi:

"İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz çünkü onlar deli. Nükleer silahlara erişmelerine izin veremeyiz. Obama bunu yaptı. Eğer İran nükleer anlaşmasını feshetmeseydim, şu anda nükleer silaha sahip olurlardı ve bunu İsrail ve Orta Doğu'da, hatta belki de ötesinde kullanırlardı.

İSTİHBARATIN YENİ GÜCÜ: SPACE FORCE: NOKTA ATIŞI YAPIYORUZ

İran’ın yeraltındaki zenginleştirilmiş uranyum stoklarını nasıl izlediklerini anlatan Trump, kurduğu "Uzay Kuvvetleri"ne dikkat çekti:

"Uzay kuvvetleri her şeyi izliyor. Eğer biri oradaki uranyuma yaklaşırsa, bize o kişinin adını, adresini ve rozet numarasını bile söyleyebilirler. Orasını çok iyi gözetliyoruz. Biri o malzemeye yaklaşırsa onları havaya uçuracağız. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu bir noktada, istediğimiz zaman alacağız. Herhangi biri o yere yaklaşırsa, bunu bileceğiz"

"BELİRLİ BİR GÜCE SAHİP İNSANLARLA UĞRAŞIYORUZ"

"İran'daki muharebe operasyonlarının bittiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna ise Trump şu şekilde cevap etti:



"Hayır, bunu söylemedim. Onların yenildiğini söyledim, ama bu bitmiş oldukları anlamına gelmiyor. Daha iki hafta daha girebilir ve her bir hedefe saldırabiliriz. Hedeflerin muhtemelen %70'ini gerçekleştirdik. Vurabileceğimiz başka hedeflerimiz de var. Ama bunu yapmasaydık bile, yeniden inşa etmeleri yıllar alacaktı.

Kendi zihinlerinde askeri olarak yenildiler. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, uçaksavar silahları ve radarları yok. Liderleri yok! A takımı bitti, B takımı bitti, C takımının da bir kısmı yok. Bugün bölgeden ayrılsak bile yeniden inşa etmeleri 20 yıl sürer. 159 gemilerini bir haftada kumların dibine gömdük." İranlıların liderleri gitti, A takımı gitti, B takımı gitti ve muhtemelen C takımı da gitti. Belirli bir güce sahip insanlarla uğraşıyoruz. Bu çok ilginç. Bir anlaşma yapıyorlar ve sonra bozuyorlar."

"BİZİM BOĞAZA İHTİYACIMIZ YOK"

Trump, Hürmüz Boğazı ve NATO müttefiklerine dair şunları aktardı:

"NATO’nun kağıttan kaplan olduğu kanıtlandı. Biz artık Hürmüz Boğazı’nı kullanmıyoruz, buna ihtiyacımız yok. Petrolümüz Teksas, Louisiana ve Alaska’dan geliyor. Rusya ve Suudi Arabistan’ın toplamından daha fazla petrol üretiyoruz. Boğazda güvenliği müttefiklerimize iyilik olsun diye sağlıyorduk."

GECE YARISI ÇEKİCİ OPERASYONUNUN PERDE ARKASI

Trump, İran'ın nükleer silah elde etmesine iki hafta kala müdahale ettiklerini belirterek, hayalet uçaklarla yapılan gizli baskını şöyle tarif etti:

"O güzel B-2 bombardıman uçakları sekiz ay önce potansiyel nükleer tesislerine saldırdığında, biz yapmasaydık iki hafta içinde nükleer silaha sahip olacaklardı. Tesisi ayın olmadığı, zifiri karanlık saat birde yerle bir ettik. Mükemmel bir isabetle her şeyi yok ettiler. Ben buna 'nükleer toz' diyorum. Bunu yapmasaydık, İsrail nükleer silahla çoktan havaya uçurulmuş olurdu."

ARA SEÇİMLER HAKKINDA KONUŞTU

6 ay sonra yapılacak Kongre ara seçimlerine değinen Trump, Demokratların zafer kazanması durumunda kendisini tekrar hedef alacağını iddia etti:

"Beni görevden almak için bir neden bulacaklar. Muhtemelen beni görevden almaya çalışacaklar. Ama bakın, biz o oyunu oynamayız. Onlar gibi oynamayız. Onlar kirli oynuyorlar."

Biden dönemindeki göç politikalarını "katillerin ülkeye doluşması" olarak niteleyen Trump, kendi dönemindeki sınır başarısıyla övündü:

"Biden'ın dört yıllık döneminde 25 milyon insanı kabul ettik ve bunların 11.888'i katildi. Bunların çoğu, %50'den fazlası, birden fazla cinayet işledi. Amerika'ya hoş geldiniz. Artık şimdiye kadar sahip olduğumuz en güçlü sınırlara sahibiz. 11 aydır kimse ülkemize yasadışı olarak girmedi. Neden biliyor musunuz? Kimse denemiyor."

Aşı güvenliği konusundaki tartışmalara da değinen Trump, aşıların sayısının azaltılması gerektiğini savundu:

"Aşılara inanıyorum, ama hepsinin zorunlu olması gerektiğine inanmıyorum. Sanırım şu anda 82 aşı var. Gerçekten de aşıların daha az sayıda yapılmasını düşünüyorum. Bu güzel minik bebeklere bakıyorum ve bir fıçı dolusu şey vücutlarına pompalanıyor. Bence bu çok olumsuz bir şey."

ALTIN REZERVLERİ NE DURUMDA?

Elon Musk ile gündeme gelen Fort Knox altınlarının denetimi konusuna ise Trump şunları söyledi:

"Fort Knox. Çok kalın bir kapı. Orada altın olup olmadığını görmek için bir göz atıyoruz. Acaba çok fazla hırsızlık yaptıkları için altınları Fort Knox'ta mı bıraktılar diye merak ediyorum. Bir ara gitmek ve altının orada olup olmadığını görmek istiyorum."

BEYAZ SARAY'I KENDİ MAAŞIYLA TAMİR EDİYOR

Başkanlık maaşını bağışlamaya devam ettiğini söyleyen Trump, "emlakçı" kimliğini Beyaz Saray’ın bakımında kullandığını paylaştı:

"Maaşımın tamamını bağışlıyorum. Çoğu Beyaz Saray’ın bakımına gidiyor. Dışarıdaki yolu gördünüz mü? Güzel siyah granit... Taşlar kırılmıştı, berbat durumdaydı. Joe Biden hayatta olduğunun farkında bile değildi ki bakım yapsın. Ben harika bir emlak geliştiricisiydim, masrafları kendim karşılayıp burayı güzelleştiriyorum."

