ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofisi 24 ayar altın işlemelerle süsledikten sonra Beyaz Saray'a devasa bir balo salonu ekleme projesi başlattı. 300 milyon dolarlık proje ülkede tepkiye neden olurken, Trump projenin bağışlarla finanse edildiğini savundu. İşte Trump'ın inşa ettirdiği görkemli balo salonu hakkındaki tüm detaylar!

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Beyaz Saray’a yaklaşık bin konuğu ağırlayabilecek kapasitede devasa bir balo salonu ekleme projesi, tarihi koruma uzmanları ve kamuoyunun tepkisiyle karşılandı. Projenin en ses getiren aşaması ise geleneksel olarak First Lady ve ekibine ev sahipliği yapan tarihi Doğu Kanadı’nın yıkılması oldu.

Proje karşıtları, 475 metrekarelik Beyaz Saray konutunun yanında 800 metrekarelik salonun devasa kalacağını ve binanın klasik mimarisine kalıcı zarar vereceğini savundu.

Oval Ofisi 24 ayar altıla süslemişti! Trumpın devasa balo salonunu kim finanse ediyor?

Yıkım, 13 Aralık 2025’te ABD’nin tarihi anıtlarını korumayı amaçlayan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Ulusal Tarihi Koruma Vakfı (National Trust for Historic Preservation) tarafından federal mahkemeye taşındı.

Vakıf, Trump’ı, gerekli incelemeler ve Kongre onayı olmadan ikonik binanın bir kısmını yıkarak birden fazla federal yasayı ihlal etmekle suçladı ve tüm inşaat faaliyetlerinin durdurulması için ihtiyati tedbir kararı talep etti. Vakıf ayrıca,Beyaz Saray yetkililerine yazdığı mektupta, proje kamuya açık şekilde değerlendirilene kadar yıkımın durdurulmasını istemiş, ancak Doğu Kanadı bu mektuptan günler sonra yıkılmıştı.

TRUMP: BU PROJENİN GERİ DÖNÜŞÜ YOK

Diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump, projeyi kamu kaynaklarından değil, “Büyük Amerikan yurtseverlerinin parasıyla” finanse edilen ve tamamen bağış niteliğinde bir çalışma olduğu savundu. Kendisine ait sosyal medya platformu, Truth Social’da bir açıklama yapan Trump,projenin tahmini maliyeti 300 milyon doları bulduğunu ifade etti. Trump, Beyaz Saray'ın bugüne kadar büyük devlet etkinlikleri için "ucuz ve güvensiz bir çadır" kullanmak zorunda kaldığını belirterek, yeni salonun güvenlik, kapasite ve hava koşulları açısından zorunlu olduğunu belirtti. ABD Başkanı ayrıca bu projenin geri dönüş yolu olmadığını vurguladı.

Trump, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yaptığım diğer her şeyin yanı sıra, büyük Amerikan Vatanseverlerinin 300 milyon dolardan fazla parasıyla, dünyanın en büyük ve en güzel balo salonlarından birini inşa ediyorum ve en başından beri ABD Ordusu ve Gizli Servis ile yakın işbirliği içinde çalışıyorum. Bu, ABD’ye 300 ile 400 milyon dolarlık (iç mekan kaplamalarının kapsamına ve kalitesine bağlı olarak) hediye (VERGİ MÜKELLEFLERİNDEN SIFIR FON!) bir projedir. Bu proje, Beyaz Saray'ın artık büyük ve önemli devlet etkinlikleri, akşam yemekleri, toplantılar, konferanslar ve halihazırda planlanmış gelecekteki açılış törenleri (güvenlik, emniyet ve kapasite amaçlarıyla!) için ucuz ve güvensiz bir "çadır" kullanmak zorunda kalmaması için, önceki başkanlar ve yönetimler tarafından 150 yıldan fazla süredir aranan, son derece ihtiyaç duyulan bir alan içindir. ABD'ye böylesine büyük bir hediye vermek neredeyse herkes tarafından "MÜKEMMEL BİR ŞEY" olarak düşünülmüştü. Ama hayır, her zamanki gibi, bu sefer de ülkemizi umursamayan bir grup olan Radikal Sol Ulusal (Hayır!) Tarihi Koruma Vakfı tarafından dava edildim! Tüm yapısal çelik, pencereler, kapılar, klima/ısıtma ekipmanları, mermer, taş, prekast beton, kurşun geçirmez pencereler ve camlar, insansız hava aracı karşıtı çatı kaplaması ve daha fazlası sipariş edild ve geri dönmenin pratik veya makul bir yolu yok. ÇOK GEÇ!”

PARAYI KİM VERİYOR?

Ancak projenin finansman modeli de tartışma konusu oldu. ABD basınındaki haberlere göre, 300 milyon dolarlık bu yapı, aralarında Meta, Microsoft, Amazon, Lockheed Martin ve Palantir Technologies gibi federal hükümetle sözleşmeleri bulunan büyük şirketler ile milyarder yatırımcılar tarafından finanse ediliyor. Hukukçular, bu modelin para karşılığı Beyaz Saray yönetimine erişim kapısını aralayabileceği endişesini dile getirdi.

OVAL OFİS'İ VE PEK ÇOK YERİ KENDİ ZEVKİNE GÖRE DEĞİŞTİRDİ

Öte yandan, balo salonu projesi, Trump'ın Beyaz Saray’ı kendi zevkine göre dönüştürme arzusunun tek örneği değil. İlk görev döneminde burayı "tam bir çöplük" olarak nitelendirdiği basına yansıyan Trump, ikinci başkanlık döneminde tarihi konuta adeta kendi otellerinin dekorasyon anlayışını yansıttı.

24 AYAR ALTIN VE ALTIN VARAKLI MOBİLYALAR

Oval Ofis, "en yüksek kalitedeki 24 karat altın" kullanılarak yapılan dokunuşlar ve varaklı mobilyalarla süslendi. Bir iç mekan dekoratörü bu stili "barok" olarak nitelendirerek, ABD'nin monarşi olmadığını vurgulamak için orijinal dekorda bu tür sarayvari süslemelere özellikle yer verilmediğini belirtti.



Trump döneminde, Batı Kanadı’na bakan tarihi Gül Bahçesi de büyük değişimden geçti. Trump'ın, basın toplantılarında "Herkes çamura batıyor" diyerek şikayet ettiği çimler kaldırıldı ve yerine " beyaz taşlardan" oluşan bir veranda yerleştirildi. Yeni görünümün, Trump'ın Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago’daki havuz kenarını andırması dikkat çekti.

SIRADA ZAFER TAKI VAR

Uzmanlara göre,tüm bu yenileme ve inşaat projeleri, Trump’ın "müteahhitliğin onun kumaşında olduğu" yönündeki yorumlarıyla birlikte, görev süresi sona ermeden Beyaz Saray’da silinmez bir iz bırakma arayışını ortaya koydu. Beyaz Saray'daki inşaat çalışmalarının balo salonunun tamamlanmasının ardından bitebileceği, ancak Trump’ın Washington DC'nin başka yerlerinde de, örneğin 2026'daki bağımsızlığın 250. yıl dönümüne özel bir zafer takı inşa etme planı olduğu belirtildi.

