ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik sert mesajlar içeren açıklamalarında hem askeri tehditlerini yineledi hem de çağrıda bulundu. Trump, büyük bir donanmanın İran’a doğru ilerlediğini belirterek, Tahran’ın nükleer silahlardan vazgeçmesi ve “derhal masaya oturması” gerektiğini söyledi; aksi halde çok daha ağır sonuçlarla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

USS Abraham Lincoln uçak gemisi

İRAN'A TEHDİT GİBİ SÖZLER: ZAMAN DARALIYOR

Trump'ın sosyal medya hesabı Truth'tan yaptığı açıklamalar şöyle:

"İran’a doğru ilerleyen devasa bir donanma var. Büyük bir güç, coşku ve amaçla hızlı şekilde hareket ediyor. Venezuela’ya gönderilenden daha büyük bir filo; başında da büyük uçak gemisi Abraham Lincoln bulunuyor. Venezuela’da olduğu gibi, gerekirse hız ve şiddet kullanarak görevini süratle yerine getirmeye hazır, istekli ve muktedir. Umarım İran hızla “masaya gelir” ve adil, hakkaniyetli bir anlaşma müzakere eder — NÜKLEER SİLAH YOK — tüm taraflar için iyi olacak bir anlaşma. Zaman daralıyor, mesele gerçekten çok acil!

İran’a daha önce de söylediğim gibi: ANLAŞMA YAPIN! Yapmadılar ve bunun sonucunda “Operasyon Midnight Hammer” gerçekleşti; İran’da büyük bir yıkım yaşandı. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak! Bunun yeniden olmasına izin vermeyin. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!

