Kaydet

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde akılalmaz bir kundaklama olayı yaşandı. Bir pizza zinciriyle anlaşmalı çalışan kurye firmasının sahibi A.G., çalışanlarının yaklaşık iki aydır maaşlarını alamadığını öne sürerek aynı markaya ait iki farklı şubeyi ateşe verdi. Önce İhsaniye Mahallesi'ndeki şubeye, ardından Beşevler'deki diğer şubeye giderek dükkan önlerine benzin döküp yakan şüpheli, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. İhbar üzerine olay yerlerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangınları büyümeden kontrol altına alırken, her iki işletmede de maddi hasar meydana geldi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan zanlı, ilk ifadesinde eylemi ödenmeyen maaşlar nedeniyle gerçekleştirdiğini itiraf etti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası