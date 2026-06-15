Tahran ile Washington arasında anlaşmaya varıldığının duyurulmasının ardından petrol fiyatları sert geriledi. Brent petrol yüzde 4 düşüşle 83,96 dolara, ABD ham petrolü ise 80,25 dolara indi. Altın ise yüzde 1,94 değer kazandı.

Tahran ile Washington arasında anlaşmaya varıldığının duyurulması, küresel petrol piyasalarında sert satış dalgasını tetikledi.

Reuters'ın aktardığı verilere göre, Tahran ve Washington arasındaki gerilimi azaltacak ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticarete açılması ile petrol yaptırımlarının askıya alınmasını içeren gelişmelerin ardından küresel petrol fiyatları hızla çakıldı.

Anlaşma haberine piyasalardan ilk tepki! Petrol çakıldı, altın yükseldi

BRENT VE ABD HAM PETROLÜNDE SERT KAYIP

Anlaşma haberiyle birlikte arz endişelerinin hafiflemesi piyasalara satış dalgası getirdi.

Anlaşma haberine piyasalardan ilk tepki! Petrol çakıldı, altın yükseldi

Uluslararası en yaygın kullanılan gösterge olan Brent petrol, duyurunun ardından %4 değer kaybederek varil başına 83,96 dolara kadar geriledi.

Küresel düşüş trendini yakından takip eden ABD hafif ham petrolü de sert bir kayıpla varil başına 80,25 dolara indi.

Anlaşma haberine piyasalardan ilk tepki! Petrol çakıldı, altın yükseldi

ALTIN YÜKSELDİ

Öte yandan güvenli liman talebi artarken, ons altın fiyatı yükselişini sürdürdü. Piyasalarda yaşanan hareketlilikle birlikte ons altın yüzde 1,94 değer kazanarak 4.301 dolar seviyesine ulaştı.

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