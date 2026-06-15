Anlaşma haberine piyasalardan ilk tepki! Petrol çakıldı, altın yükseldi
Tahran ile Washington arasında anlaşmaya varıldığının duyurulmasının ardından petrol fiyatları sert geriledi. Brent petrol yüzde 4 düşüşle 83,96 dolara, ABD ham petrolü ise 80,25 dolara indi. Altın ise yüzde 1,94 değer kazandı.
- Tahran ve Washington arasında anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
- Bu anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticarete açılmasını ve petrol yaptırımlarının askıya alınmasını içermesi bekleniyor.
- Anlaşma haberiyle küresel petrol fiyatları hızla geriledi.
- Brent petrol %4 değer kaybederek varil başına 83,96 dolara düştü.
- ABD hafif ham petrolü varil başına 80,25 dolara indi.
- Güvenli liman talebi artarken ons altın fiyatı %1,94 değer kazanarak 4.301 dolara yükseldi.
Tahran ile Washington arasında anlaşmaya varıldığının duyurulması, küresel petrol piyasalarında sert satış dalgasını tetikledi.
Reuters'ın aktardığı verilere göre, Tahran ve Washington arasındaki gerilimi azaltacak ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticarete açılması ile petrol yaptırımlarının askıya alınmasını içeren gelişmelerin ardından küresel petrol fiyatları hızla çakıldı.
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BRENT VE ABD HAM PETROLÜNDE SERT KAYIP
Anlaşma haberiyle birlikte arz endişelerinin hafiflemesi piyasalara satış dalgası getirdi.
Uluslararası en yaygın kullanılan gösterge olan Brent petrol, duyurunun ardından %4 değer kaybederek varil başına 83,96 dolara kadar geriledi.
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Küresel düşüş trendini yakından takip eden ABD hafif ham petrolü de sert bir kayıpla varil başına 80,25 dolara indi.
ALTIN YÜKSELDİ
Öte yandan güvenli liman talebi artarken, ons altın fiyatı yükselişini sürdürdü. Piyasalarda yaşanan hareketlilikle birlikte ons altın yüzde 1,94 değer kazanarak 4.301 dolar seviyesine ulaştı.