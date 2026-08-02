Yeni kanunun trafikteki şiddet olaylarını tamamen frenlediğini belirten Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Başkanı Vedat Şahin “Yüksek cezalar herkesin kafasında bir şimşek gibi çaktı” dedi.

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Başkanı Vedat Şahin, trafik ihlallerine yönelik yaptırımların caydırıcılığını artıran 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un, şiddet olaylarının azalmasında çok etkili olduğunu söyledi.

Şubat 2026’da yürürlüğe giren düzenlemede, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanması, araçların 30 gün süreyle trafikten menedilmesi ve sürücü belgelerinin 60 gün süreyle geri alınması hükme bağlanmıştı. Şahin, düzenlemenin trafikteki şiddet olayları üzerindeki etkisine ilişkin olarak, “Yeni kanun trafikteki şiddet olaylarını tamamen frenlemiştir. Yani bu, herkesin kafasında bir şimşek gibi çakmıştır. Dolayısıyla bundan sonra vatandaşımızın daha dikkatli olacağından eminim.” diye konuştu.

YARI YARIYA AZALDI

Trafik kültürünün Türkiye’de çok zayıf olduğunu, herkesin “Ben istediğimi yaparım.” mantığıyla hareket ettiğini belirten Şahin, “Bunun önüne geçmenin yolu elbette ki şu anda uygulanan yüksek trafik cezaları. Yüksek trafik cezalarının uygulanmasıyla beraber şiddet olaylarının geçen seneye göre yüzde 50 oranında azalmış olması, bu istatistik bizim için çok önemli.” ifadesini kullandı.

Düzenleme sonucu çok kısa sürede trafikteki şiddet olaylarının azaldığını belirten Şahin, tamamen sona ermesi için ise eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

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