İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede sahipsiz sokak hayvanları konusunda kalıcı ve sürdürülebilir çözüm önerileri ele alındı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği (GÜSODER) yöneticileri ve üyeleriyle İçişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Bakan Çiftçi, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların güvenliği, huzuru ve kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmaların yanı sıra sahipsiz sokak hayvanları konusunun da gündeme geldiğini belirtti.

Çiftçi, paylaşımında, "Vatandaşlarımızın güvenliğini, huzurunu ve kamu düzenini korurken, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili meselelerin de kalıcı ve sürdürülebilir çözümlerle ele alınmasına yönelik değerlendirmelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanlarıyla ilgili kritik görüşme! Bakan Çiftçi, GÜSODER yöneticileriyle bir araya geldi

Toplantıda, toplumun farklı kesimlerinin beklentilerinin dikkate alınmasının önemine vurgu yapan Çiftçi, ortak akıl ve istişare anlayışıyla ortaya konulan katkıları değerli bulduklarını ifade etti.

Bakan Çiftçi, nazik ziyaretleri ve paylaştıkları görüşler nedeniyle GÜSODER yöneticileri ve üyelerine teşekkür etti. Görüşmenin detaylarına ilişkin ise ek bilgi paylaşılmadı.

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