Putin ve Trump arasında 1 saatlik görüşme gerçekleşti. Trump, İran ile anlaşmaya yakın olduklarını ve Ukrayna savaşını bitirmek için ise G7'de Kiev ile Avrupa'yı ikna edeceğini belirtti. Kremlin ise Kiev'in sivil saldırılarının çözüme engel olduğunu ve Zelenskiy'nin Moskova'ya gelmesi gerektiğini aktardı.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yaklaşık bir saat süren samimi bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurdu.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Uşakov, Putin'in, Trump'ın 80. yaşını kutladığını, Trump'ın da Putin'i 12 Haziran'da kutlanan Rusya Günü için tebrik ettiğini söyledi.

"İRAN'LA ANLAŞMAYA YAKINIZ"

İki başkanın telefon görüşmesinde, uluslararası durumu ve Rus-Amerikan ilişkilerini ele aldıklarını ifade eden Uşakov, şunları kaydetti:

"Görüşmede, ABD ile İran arasında hazırlanan memorandumla ilgili durum ele alındı. Trump, İran'la anlaşmaya yakın olduklarını ve yapılan müzakere sonuçlarının bugün bildirileceğini umduğunu dile getirdi. Trump, anlaşmaya giden yolun dikenli olduğunu, bu süreçte çok engelin bulunduğunu, bu engellerin sadece İran yönetiminden kaynaklanmadığını, neticede Amerikalı müzakerecilerin girişimlerinin, Pakistanlı ve Katarlı arabulucuların desteğiyle sonuç verdiğini söyledi."

Avrupa ve Kiev’i Trump ikna edecek! Putin ile görüşüp G7’ye işaret etti

Trump'ın Rusya'ya bu konuya ilgi göstermesinden ve yapıcı çözümlerin sağlanmasına yönelik tekliflerde bulunmasından dolayı minnettar olduğunu dile getirdiğini aktaran Uşakov, Rus tarafının İran konusundaki gelişmeleri memnun edici bulduğunu ve bu konuda ileride de çalışmaya hazır olduğunu vurguladığını belirtti.

TRUMP, UKRAYNA SAVAŞI İÇİN G7'Yİ İŞARET ETTİ

Uşakov, Putin-Trump görüşmesinde, Ukrayna'daki durumun da ele alındığı bilgisini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Trump, çatışmaların durdurulması gerektiğini tekrar vurgulayarak, bu konuda Kiev ile Avrupalı ülkeleri ikna etmeye hazır olduğunu ve bunu yakında düzenlenecek G7 Zirvesi kapsamındaki temaslarında yapacağını söyledi. Trump ayrıca, çatışmaların mümkün olan en kısa sürede sonlandırması durumunda, bunun Rus-Amerikan ilişkilerinin inşa edilmesine yol açacağını belirtti."

Avrupa ve Kiev’i Trump ikna edecek! Putin ile görüşüp G7’ye işaret etti

Görüşmede, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki sivil unsurlara saldırılar düzenlediğine dikkat çekildiğini aktaran Uşakov, "Bunun meselenin çözümü için engel olduğu vurgulandı. Putin, Kiev yönetiminin saldırı düzenleme yönündeki girişimlerinin, Ukrayna için kritik olan durumu değiştirmeyeceğinin altını çizdi. Avrupalılar ve (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy durumun zıt olduğunu göstermeye çalışacak, çatışmaları uzatacak fikirler ortaya atacak." diye konuştu.

Görüşmede, Rus tarafının "Zelenskiy'nin Holokost trajedisini unutmaması gerektiğini" vurgulandığını, bu sözlerin Zelenskiy'e iletilmesinin istendiğini kaydeden Uşakov, "Eğer Zelenskiy, Rus lideriyle görüşmek istiyorsa Moskova'ya gelsin." dedi.

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