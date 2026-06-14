Rusya Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki düzenli temasların iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun gelişiminde kilit rol oynadığını açıkladı. Açıklama, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya ziyareti öncesinde geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 15-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği Rusya ziyareti öncesinde dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Fidan'ın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geleceği ve görüşmede bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.

Görüşmelerde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Orta Doğu'da artan gerilim, Filistin meselesi, Karadeniz'de seyir güvenliği, Suriye ve Libya'daki son durumun masaya yatırılacağı ifade edildi.

"TEMASLARIN SÜRDÜRÜLMESİNDE KARARLIYIZ"

Fidan-Lavrov görüşmesinde ayrıca, Suriye ve Libya'daki durumun da ele alınacağı aktarıldı. Açıklamada, "Rusya ve Türkiye, Suriye'deki durumun iyileştirilmesi sürecine önemli katkılar sağlıyor. Libya konusunda da Türk ortaklarımızla temasların sürdürülmesi konusunda kararlıyız" ifadelerine yer verildi.

Tarafların Güney Kafkasya'daki ulaşım koridorları, bölgesel işbirliği imkanları ve Ermenistan-Türkiye normalleşme süreci gibi başlıkları da değerlendireceği aktarıldı. Rusya'nın, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik adımları olumlu karşıladığı ifade edildi.

TİCARET VE EKONOMİ DE MASADA

Açıklamada, Lavrov ile Fidan'ın ticaret ve ekonomi alanındaki işbirliğini de ele alacağı bilgisi paylaşıldı.

Türkiye'nin Rus vatandaşları için en çekici turistik güzergahlardan biri olduğuna işaret edilen açıklamada, geçen yıl 6 milyon 900 bin Rus vatandaşının Türkiye'yi ziyaret ettiği kaydedildi.

"KİLİT ROL" DEĞERLENDİRMESİ

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl iki kez bir araya geldiğine, 2025-2026'da 8 kez telefonda görüştüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Putin ve Erdoğan'ın düzenli temasları, Rus-Türk siyasi diyaloğunun gelişiminde kilit rol oynuyor" değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında temasların, parlamentoları arasında da işbirliğinin sürdürüldüğü vurgulandı.

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