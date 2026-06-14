İsviçre'de nüfusun 10 milyonla sınırlandırılmasını öngören ve uzun süredir tartışılan girişim, halk oylamasında reddedildi. Seçmenlerin yüzde 54,8'i öneriye 'hayır' oyu verdi.

İsviçre'de uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan nüfus sınırı referandumu sonuçlandı. Ülke nüfusunun 10 milyonla sınırlandırılmasını öngören öneri, halkın çoğunluğundan destek alamadı.

Sağcı İsviçre Halk Partisi (SVP) tarafından desteklenen "10 Milyonluk İsviçre'ye Hayır" girişimi için vatandaşlar sandık başına gitti. İsviçre Federal İstatistik Dairesi verilerine göre referanduma katılım oranı yüzde 58,86 olarak gerçekleşti.

Nüfusu '10 milyon'la sınırlandırmak için sandığa gittiler! Sonuç belli oldu

YÜZDE 54,8'İ 'HAYIR' DEDİ

Resmi sonuçlara göre seçmenlerin yüzde 54,8'i öneriye karşı oy kullanırken, yüzde 45,2'si girişimi destekledi. Böylece nüfus artışını sınırlandırmayı hedefleyen düzenleme yürürlüğe girmeden reddedilmiş oldu.

BÜYÜK TARTIŞMA KONUSU OLDU

Referandum sürecinde konut kiraları, göç, yabancı iş gücü, kamu hizmetlerinin kapasitesi ve yaşam standartları gibi konular yoğun şekilde tartışıldı. Girişimi destekleyenler, hızlı nüfus artışının altyapı üzerinde baskı oluşturduğunu ve kira fiyatlarını yükselttiğini savunurken; karşı çıkanlar ise önerinin ekonomik ve sosyal açıdan yeni sorunlara yol açabileceğini belirtti.

Öneriye göre İsviçre nüfusunun 2050 yılı itibarıyla 10 milyonu aşmaması hedefleniyordu. Ayrıca nüfusun 2050'den önce 9,5 milyonu geçmesi durumunda hükümet ve parlamentonun özellikle iltica ve aile birleşimi alanlarında yeni önlemler alması öngörülüyordu.

Nüfusu '10 milyon'la sınırlandırmak için sandığa gittiler! Sonuç belli oldu

Halihazırda yaklaşık 9,1 milyon nüfusa sahip olan İsviçre'de, referandum sonucuyla birlikte mevcut nüfus ve göç politikalarının sürdürülmesinin önü açılmış oldu.

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