Nüfusu '10 milyon'la sınırlandırmak için sandığa gittiler! Sonuç belli oldu
İsviçre'de nüfusun 10 milyonla sınırlandırılmasını öngören ve uzun süredir tartışılan girişim, halk oylamasında reddedildi. Seçmenlerin yüzde 54,8'i öneriye 'hayır' oyu verdi.
- Seçmenlerin yüzde 54,8'i öneriye karşı oy kullandı.
- Referanduma katılım oranı yüzde 58,86 olarak gerçekleşti.
- Öneri, nüfusun 2050 yılına kadar 10 milyonu aşmamasını hedefliyordu.
- Tartışılan konular arasında konut kiraları, göç, yabancı iş gücü, kamu hizmetlerinin kapasitesi ve yaşam standartları yer aldı.
- Referandum sonucu, mevcut nüfus ve göç politikalarının sürdürülmesinin önünü açtı.
İsviçre'de uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan nüfus sınırı referandumu sonuçlandı. Ülke nüfusunun 10 milyonla sınırlandırılmasını öngören öneri, halkın çoğunluğundan destek alamadı.
Sağcı İsviçre Halk Partisi (SVP) tarafından desteklenen "10 Milyonluk İsviçre'ye Hayır" girişimi için vatandaşlar sandık başına gitti. İsviçre Federal İstatistik Dairesi verilerine göre referanduma katılım oranı yüzde 58,86 olarak gerçekleşti.
YÜZDE 54,8'İ 'HAYIR' DEDİ
Resmi sonuçlara göre seçmenlerin yüzde 54,8'i öneriye karşı oy kullanırken, yüzde 45,2'si girişimi destekledi. Böylece nüfus artışını sınırlandırmayı hedefleyen düzenleme yürürlüğe girmeden reddedilmiş oldu.
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BÜYÜK TARTIŞMA KONUSU OLDU
Referandum sürecinde konut kiraları, göç, yabancı iş gücü, kamu hizmetlerinin kapasitesi ve yaşam standartları gibi konular yoğun şekilde tartışıldı. Girişimi destekleyenler, hızlı nüfus artışının altyapı üzerinde baskı oluşturduğunu ve kira fiyatlarını yükselttiğini savunurken; karşı çıkanlar ise önerinin ekonomik ve sosyal açıdan yeni sorunlara yol açabileceğini belirtti.
Öneriye göre İsviçre nüfusunun 2050 yılı itibarıyla 10 milyonu aşmaması hedefleniyordu. Ayrıca nüfusun 2050'den önce 9,5 milyonu geçmesi durumunda hükümet ve parlamentonun özellikle iltica ve aile birleşimi alanlarında yeni önlemler alması öngörülüyordu.
Halihazırda yaklaşık 9,1 milyon nüfusa sahip olan İsviçre'de, referandum sonucuyla birlikte mevcut nüfus ve göç politikalarının sürdürülmesinin önü açılmış oldu.