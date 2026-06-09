İsviçre’de göçmenlere karşı bir tedbir! Nüfusu 10 milyonda tutma referandumu
İsviçre'de halk oylaması yapılacak teklifin içeriğinde, yılda sadece 40 bin yeni insanın gelmesine izin verileceği belirtiliyor.
- Referandumda, nüfusun 2050'den önce 9,5 milyonu aşması halinde Federal Konsey ve Parlamento'nun, özellikle iltica ve aile birleşimi alanında tedbirler alması gerekecek.
- Bu teklif, konut kiraları, yabancı iş gücü, nüfus yoğunluğu, kamu hizmetlerinden yararlanma ve hayat standartlarını güvence altına alma konularını tartışmaya açmıştır.
- İsviçre, 2000 yılından bu yana Almanya'ya göre yaklaşık 16 kat daha hızlı demografik değişim ve büyüme yaşamıştır.
- Anketlere göre referandumun sonucu başa baş geçebilir.
- Teklif sağcı İsviçre Halk Partisi (SVP) tarafından desteklenmektedir.
- İsviçre'nin nüfusu şu anda 9,1 milyon civarındadır.
Birçok ülke nüfus artırma politikaları uygularken, İsviçre’de tam tersi bir durum ortaya çıktı. “Ülke nüfusunun 10 milyonla sınırlandırılmasını öngören girişim” için 14 Haziran’da yapılacak halk oylaması öncesi derin görüş ayrılığı yaşanırken, anketlere göre referandumun neredeyse başa baş geçeceği ifade ediliyor.
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İsviçre’de sağcı İsviçre Halk Partisinin (SVP) desteklediği “10 Milyonluk İsviçre’ye Hayır” teklifi için referandum yaklaşırken, bu teklif etrafında tartışılan konut kiraları, yabancı iş gücü, nüfus yoğunluğu, kamu hizmetlerinden daha iyi yararlanma ve hayat standartlarını güvence altına alma konusundaki tartışmalar derinleşiyor.
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İsviçre, 2000 yılından bu yana komşusu Almanya’ya göre yaklaşık 16 kat daha hızlı demografik değişim ve büyüme yaşadı.
Referandumda oylanacak teklife göre, nüfusun 2050’den önce 9,5 milyonu aşması hâlinde Federal Konsey ve Parlamento, özellikle “iltica ve aile birleşimi alanında” bu sınıra uyulmasını sağlamak için tedbirler almak zorunda kalacak. İsviçre’nin nüfusunun hâlihazırda 9,1 milyon civarında olduğu biliniyor.