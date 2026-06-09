İsviçre'de halk oylaması yapılacak teklifin içeriğinde, yılda sadece 40 bin yeni insanın gelmesine izin verileceği belirtiliyor.

Birçok ülke nüfus artırma politikaları uygularken, İsviçre’de tam tersi bir durum ortaya çıktı. “Ülke nüfusunun 10 milyonla sınırlandırılmasını öngören girişim” için 14 Haziran’da yapılacak halk oylaması öncesi derin görüş ayrılığı yaşanırken, anketlere göre referandumun neredeyse başa baş geçeceği ifade ediliyor.

İsviçre’de sağcı İsviçre Halk Partisinin (SVP) desteklediği “10 Milyonluk İsviçre’ye Hayır” teklifi için referandum yaklaşırken, bu teklif etrafında tartışılan konut kiraları, yabancı iş gücü, nüfus yoğunluğu, kamu hizmetlerinden daha iyi yararlanma ve hayat standartlarını güvence altına alma konusundaki tartışmalar derinleşiyor.

İsviçre’de göçmenlere karşı bir tedbir! Nüfusu 10 milyonda tutma referandumu

İsviçre, 2000 yılından bu yana komşusu Almanya’ya göre yaklaşık 16 kat daha hızlı demografik değişim ve büyüme yaşadı.

Referandumda oylanacak teklife göre, nüfusun 2050’den önce 9,5 milyonu aşması hâlinde Federal Konsey ve Parlamento, özellikle “iltica ve aile birleşimi alanında” bu sınıra uyulmasını sağlamak için tedbirler almak zorunda kalacak. İsviçre’nin nüfusunun hâlihazırda 9,1 milyon civarında olduğu biliniyor.

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