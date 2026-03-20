Bern yönetimi, çatışmalarda taraf tutmama ilkesini gerekçe göstererek Washington’a silah ihracatını tamamen durdurduğunu açıkladı.

İsviçre, ABD ve İran arasındaki çatışmalarda tarafsızlık ilkesini gerekçe göstererek Washington yönetimine silah ihracatını durdurdu.

28 ŞUBAT'TAN BU YANA LİSANS VERİLMEDİ

Hükümet, çatışma süresince taraflara yönelik tüm askeri ihracat yetkilerinin askıya alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, 28 Şubat'ta saldırıların tırmanmasından itibaren ABD'ye yeni silah lisansı verilmediği, aynı durumun İran için de geçerli olduğu kaydedildi.

Mevcut lisansların ve diğer ticari malların ihracat süreci ise uzman bir grup tarafından incelemeye alındı.

İsviçreden ABDye savaş ambargosu! Silah satışları durduruldu

BÖLGEDE CAN KAYBI ARTIYOR

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı askeri harekat, bölgeyi kan gölüne çevirdi. İran'ın, Katar, BAE ve Bahreyn'deki ABD üslerine füzelerle karşılık verdiği çatışmalarda bilanço ağırlaşıyor.

İranlı yetkililerin paylaştığı verilere göre, saldırılarda aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 1348 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 17 bini aştı.

