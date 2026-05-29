Karaman’ın Ayrancı ilçesindeki baraj, geçen yıl tamamen kurumasının ardından son yağışlarla birlikte yeniden doldu. Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan barajın taşma noktasına geldiği bildirildi. Bölge halkı, su seviyesindeki artışın tarımsal üretime can suyu olduğunu ifade etti.

Bölgedeki tarımsal sulama faaliyetlerinde kritik bir öneme sahip olan Ayrancı Barajı'nın tekrar dolarak taşmaya başlaması, yöre halkı ve üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bir yıl önce kurumuştu, şimdi taşma noktasında!

Ufak çaplı tarım işleriyle uğraştığını belirten Kanat, "Önceki yıllar yağışlar çok kısır geçti. Bu sene bolluk bereket oldu. Yağışlarımız bol. Mahsuller bol, meyveler fena değil. Baraj dolu gözüküyor. Bahçeler sulanıyor" diyerek barajdaki su seviyesinin tarımsal üretime olumlu yansıdığını dile getirdi.

Geçen yıl tamamen kuruduktan sonra bu yıl bereketli yağışlarla dolan baraj dronla havadan görüntülendi.