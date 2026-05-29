Rize'de yalayan Yusuf Kus isimli vatandaş, Kurban Bayramı'nda kasapların kapalı olması üzerine matkaptan kıyma makinesi yaptı.

Kıvrak zekası ile tanınan Karadenizliler, buluşlarına bir yenisini daha ekledi. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyünde yaşayan Yusuf Kus, Kurban Bayramı'nda geliştirdiği pratik yöntemle dikkat çekti. Evde kurduğu özel mekanizmaya matkabı bağlayan Kus, bayram boyunca vatandaşların etlerini kıyma haline getiriyor.

Karadenizli aklı! Görenler gözlerine inanamıyor, matkaptan kıyma makinesi yaptı

MAHALLELİNİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRDI

Tamamen kendi imkanlarıyla hazırladığı sistem sayesinde kısa sürede çok miktarda kıyma çekebilen Yusuf Kus, özellikle bayram dönemlerinde mahalle sakinlerinin işini kolaylaştırıyor. Kurban kesimlerinin ardından sıraya giren vatandaşlar, etlerini pratik şekilde kıyma yaptırabiliyor.

"MATKABA BİR APARAT KOYDUM"

Kurdukları mekanizmayı anlatan Yusuf Kus, "Bayram nedeniyle kasaplar kapalıydı. Ben matkaptan bunu ürettim. Matkaba bir aparat koydum, ucuna da bir demir ve kapak yerleştirdim. Matkabı çalıştırdığım zaman eti kıymaya başlıyor" dedi.

