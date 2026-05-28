Şarkıcı Güllü'nün evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in cezaevindeki görüntüsü ortaya çıktı.

Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin sır perdesi henüz aralanmadı.

Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

13 Aralık 2025 tarihinden bu yana tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in cezaevindeki fotoğrafı ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın beşinci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

KIZI TUTUKLANMIŞTI

Güllü ismiyle tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde olay sırasında evde bulunan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter 13 Aralık 2025 tarihinde tutuklanmış, olayı Gülter'in yaptığını söyleyen arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi cezası verilmişti.

ESKİ NİŞANLIYA “AZMETTİRME” ŞÜPHESİ

Olayla ilgili Yalova'da ifade vermeye çağrılan Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, ifade sonrası 'kasten öldürmeye azmettirme' şüphesiyle gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüpheli hakkında yurtdışı çıkış yasağı kararı da verildi.

Zanlının Tuğyan Gülter'e olay gecesi saat 01.50'de WhatsApp'tan iki mesaj attığı ve bunları sildiği öğrenildi. Şüphelinin olaydan hemen sonra attığı mesajlarla ilgili ise ifadesinde ne gönderdiğini hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Öte yandan şüphelinin idrar ve kan örneklerinin de alındığı bildirildi.

