Bodrum FK’nın geçen yaz Ayvalıkgücü Belediyespor’dan transfer ettiği genç golcü Ali Habeşoğlu, gösterdiği performansla Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. RAMS Başakşehir’in ardından Göztepe, Erzurumspor FK ve Alanyaspor’un da 21 yaşındaki forvet için Bodrum temsilcisinin kapısını çaldığı öğrenildi.

SÜPER LİG'DEN 4 TAKIM PEŞİNDE

Geçen sezon yeşil-beyazlılarda gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu için RAMS Başakşehir'in ardından diğer Süper Lig ekipleri Göztepe, Erzurumspor FK ve Alanyaspor'un Bodrum FK'nın kapısını çaldığı bildirildi.





Yeşil-beyazlı yönetimin ise art arda gelen tekliflerin ardından Ali Habeşoğlu'nu iyi bir bonservis bedeli ve bonuslar dahilinde satabileceği kaydedildi. Geride kalan sezonda play-offlar dahil 41 maça çıkan genç forvet 12 gol attı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda da 6 maç oynayan Ali Habeşoğlu, bu turnuvada ise 6 gol kaydetti. Ali Habeşoğlu, Bodrum ekibinde gösterdiği başarılı performansın ardından U21 Milli Takımı'na dahil oldu. Ay-yıldızlılarda da iyi bir performans gösteren oyuncu, milli forma altında 5 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

