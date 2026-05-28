Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'nin, hedef tahtasındaki Brezilyalı file bekçisi Ederson'la yolların ayrılması ihtimaline karşı Lille forması giyen eski oyuncusu Berke Özer'i gündemine aldığı konuşuluyor.

Fenerbahçe, uzun yıllardır hayalini kurduğu Süper Lig şampiyonluğuna ulaşamadı. Sezonu Galatasaray'ın arkasında 2'nci sırada tamamlayan sarı-lacivertlilerde en çok eleştirilen isimlerden biri kaleci Ederson oldu. Manchester City'den büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı yıldız, kritik maçlarda yediği hatalı goller nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisini çekti.

Ederson, Fenerbahçe'de yıllık 11 milyon euro garanti ücret alıyor.

EDERSON'UN YERİNE BERKE ÖZER İHTİMALİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan haberer göre; sarı-lacivertli kulüp, Ederson'un takımdan gitmesi halinde yerli hamlesi yapmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Lille'de forma giyen Berke Özer, transfer gündemine geldi.

Berke Özer'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fransız kulübüyle 2029'a kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki kalecinin, 2018-2022 yılları arasında formasını giydiği Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktığı aktarıldı.

