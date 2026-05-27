Fenerbahçe'nin geçtiğimiz eylül ayında Como'ya kiraladığı Diego Carlos, Serie A kulübünün Şampiyonlar Ligi vizesi almasında büyük pay sahibi oldu. Kiralık kontratında satın alma opsiyonu olmayan Brezilyalı stoperin takımdaki geleceğine dair dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe, Ocak 2025'te Diego Carlos'u yaklaşık 11,5 milyon euro bonservis karşılığında Aston Villa'dan kadrosuna katmıştı. "Kulüp tarihinin en pahalı stoperi" olmasına karşın beklentileri karşılayamayan Brezilyalı oyuncu, Eylül 2025'te İtalya ekibi Como'ya kiralanmıştı.

FENERBAHÇE'YE DÖNECEK

İtalyan basınından Nicolo Schira'nın haberine göre; Diego Carlos, kariyerini Serie A ekibinde sürdürmeyecek. 33 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusunun, yeni sezon öncesi Fenerbahçe'ye geri döneceği aktarıldı.

Como ile Fenerbahçe arasında imzalanan kiralık sözleşmede satın alma opsiyonu bulunmazken; düzenli olarak 11'de oynayan Carlos'un, Şampiyonlar Ligi vizesi alınmasının ardından takımda kalması bekleniyordu.

Diego Carlos

COMO PERFORMANSI

Deneyimli futbolcu, Como formasıyla 31 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Diego Carlos'un, Fenerbahçe Kulübü ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

