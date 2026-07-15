15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye genelindeki camilerde sela okunuyor. Peki, Selalar neden okunuyor, 15 Temmuz gecesi sela neden okunuyor?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ülke genelinde anma programları düzenleniyor. Programlar kapsamında camilerde şehitler için dualar edilirken, gece yarısı okunacak selalar da anma etkinliklerinin önemli bölümleri arasında yer alıyor. 15 Temmuz gecesi sela okunmasının anlamı ve bu uygulamanın neden sürdürüldüğü ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

15 TEMMUZ'DA NEDEN SELA OKUNUR?

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Türkiye genelindeki camilerden okunan selalar, vatandaşların demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkması yönünde yapılan manevi çağrının simgelerinden biri olarak hafızalarda yer aldı. O gecenin ardından her yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitleri anmak, milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla camilerde sela okunması uygulaması sürdürülüyor. Bu yıl da 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye genelindeki camilerde eş zamanlı sela okunacak.

Selalar neden okunuyor? 15 Temmuzda sela okunmasının nedeni

SELA HANGİ DURUMLARDA OKUNUR?

Sela; cuma namazı öncesinde, cenaze duyurularında, dini bayramlarda ve toplum açısından önem taşıyan bazı günlerde okunur. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de bu özel günlerden biridir.

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