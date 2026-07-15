2026 FIFA Dünya Kupası'nda finale yükselecek ikinci takımın belli olacağı İngiltere-Arjantin karşılaşması futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Yarı final mücadelesinin yayın kanalı, başlama saati ve canlı izleme bilgileri merak edilirken, iki ekip Dünya Kupası tarihinde altıncı kez karşı karşıya gelecek. İşte, İngiltere-Arjantin maçı yayın bilgileri...

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin kozlarını paylaşacak. Turnuvanın iki iddialı ekibini karşı karşıya getirecek mücadelede kazanan taraf finalde kupa için sahaya çıkma hakkı elde edecek. Futbolseverler ise karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını, şifresiz izlenip izlenemeyeceğini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

İNGİLTERE-ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere-Arjantin maçı 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesi TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.

İngiltere-Arjantin maçı hangi kanalda, nereden izlenir? 2026 Dünya Kupası Yarı Final

Mücadeleyi ABD Futbol Federasyonu hakemlerinden Ismail Elfath yönetecek. Finale yükselme mücadelesi verecek iki takım, Dünya Kupası tarihinde altıncı kez karşı karşıya geliyor. İngiltere daha önce oynanan beş maçın üçünü kazanırken, Arjantin biri normal sürede, biri de penaltılarla olmak üzere iki kez rakibini elemeyi başardı.

İngiltere-Arjantin maçı hangi kanalda, nereden izlenir? 2026 Dünya Kupası Yarı Final

İNGİLTERE-ARJANTİN MAÇI CANLI İZLE

İngiltere-Arjantin yarı final karşılaşması, televizyon üzerinden TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. İnternet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler ise TRT'nin dijital platformu tabii aracılığıyla mücadeleyi canlı takip edebilecek.

İngiltere-Arjantin maçı hangi kanalda, nereden izlenir? 2026 Dünya Kupası Yarı Final

İngiltere, turnuvada Hırvatistan ve Panama galibiyetlerinin ardından Gana beraberliğiyle grup lideri oldu. Sonrasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Meksika ve Norveç'i eleyerek yarı finale yükseldi. Son dünya şampiyonu Arjantin ise grup aşamasında Cezayir, Avusturya ve Ürdün'ü mağlup ettikten sonra Yeşil Burun Adaları, Mısır ve İsviçre'yi geçerek son dört takım arasına kaldı

İngiltere-Arjantin maçı hangi kanalda, nereden izlenir? 2026 Dünya Kupası Yarı Final

İNGİLTERE-ARJANTİN MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde oynanacak İngiltere-Arjantin karşılaşması TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de canlı yayın takip edilebilecek.

Karşılaşma öncesinde iki takımın yıldız isimleri de dikkat çekiyor. İngiltere'de Harry Kane ile Jude Bellingham gol yollarındaki performanslarıyla öne çıkarken, Arjantin'de Lionel Messi turnuvada attığı gollerle takımının en önemli kozlarından biri konumunda. Kazanan ekip, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde şampiyonluk için sahaya çıkacak.

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