2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup eden İspanya, adını finale yazdırdı. Horozlar karşısındaki son 3 maçı kazanmayı başaran Matadorlar, yenilmezlik serisini 37 maça çıkararak finaldeki rakibini beklemeye başladı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk finalisti Fransa ile İspanya arasında oynanan yarı final mücadelesiyle belli oldu. Turnuvada 1998 ve 2018 yıllarında şampiyon olan Fransa ile 2010 yılında kupayı kazanan İspanya, Dünya Kupası'nda ikinci kez karşı karşıya geldi.

MATADORLAR İLK FİNALİST

70 bin kişilik Dallas Stadı'nın ev sahipliği yaptığı mücadelede İspanya, Fransa'yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. İspanya'ya final biletini getiren golleri 22. dakikada Mikel Oyarzabal ve 58. dakikada Pedro Porro kaydetti.

İspanya'nın finaldeki rakibi, İngiltere - Arjantin eşleşmesinin galibi olacak.

SON 3 KARŞILAŞMAYI İSPANYA KAZANDI

İki takım arasındaki son iki maçta gülen taraf İspanya oldu. Rakibini 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde 2-1 yenen ve turnuvada şampiyon olan İspanya, geçen yıl Uluslar Ligi’nde de yine aynı aşamada sahadan 5-4 galip ayrılmıştı.

Fransa ile İspanya arasındaki 38 resmi karşılaşmada ise İspanya rakibine 19-13'lük bir üstünlük kurdu. 7 mücadelede eşitlik bozulmadı.

İspanya - Fransa

İSPANYA 37 MAÇTIR YENİLMİYOR

Çıktığı son 37 karşılaşmadan 28 galibiyet, 9 beraberlikle ayrılan İspanya, tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini yakaladı.

İspanya, en son 22 Mart 2024'te Londra'da oynanan hazırlık maçında Kolombiya'ya 1-0 mağlup olmuştu.

MBAPPE'DEN 7 MAÇTA 8 GOL

Fransız yıldız Kylian Mbappe, bu turnuvada çıktığı 6 maçta 8 gol atarak altın ayakkabı yarışında Lionel Messi ile zirveyi paylaşıyor.

Senegal, Irak ve İsveç'e ikişer, Fas ve Paraguay'a birer gol atan Mbappe, sadece Norveç karşısında sahadan gol atmadan ayrıldı. Fransız yıldız, bu karşılaşmada 2 golün pasını verdi.

İspanya - Fransa

İKİ TAKIMIN YARI FİNAL YOLCULUĞU

Norveç, Senegal ve Irak ile mücadelede ettiği I Grubu'nu 9 puanla lider tamamlayan Fransa, son 32 turunda İsveç'i 3-0, son 16 turunda da Paraguay'ı 1-0 mağlup etti.

Boston Stadı'nda Fas'ı, Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele'nin golleriyle 2-0 mağlup eden Fransa, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası yarı finaline ulaştı.

Yeşil Burun Adaları, Uruguay ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu H Grubu'ndan namağlup çıkan İspanya, son 32 turunda Avusturya'yı 3-0, son 16 turunda ise Portekiz'i 1-0 yendi.

Çeyrek finalde Belçika ile karşılaşan ve kalesinde ilk kez bu maçta gol gören İspanya, Fabian Ruiz ve Mikel Merino'nun golleriyle yarı finale çıktı.

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