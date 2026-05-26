F.Bahçe’de başkan adayları yıldızların peşinde koşsa da koltuğa oturacak başkanı ateşten gömlek bekliyor. Hem Aziz Yıldırım hem Hakan Safi şampiyonluk vadediyor. Kadrosu şişkin, ekonomisi kısıtlı, zamanı dar olan sarı lacivertli takımda limitte yer açabilmek için ciddi temizlik şart…

Şampiyonluk hasreti 12 yıla çıkan Fenerbahçe’de Sadettin Saran, bayrağı ya Aziz Yıldırım’a ya da Hakan Safi’ye teslim edecek. 6-7 Haziran’da yapılacak seçim sarı lacivertlilerin yeni liderini belirlerken, koltuğa oturacak isim şampiyonluk hasretini dindirmek için mücadele edecek. Efsane başkan Aziz Yıldırım, 20 yıllık tecrübesiyle şampiyonluk vadediyor, Hakan Safi ise takımı dünya yıldızlarıyla donatıp, tarihin gördüğü en güçlü kadroyla zirveleri ele geçireceğini iddia ediyor. Ancak madalyonun diğer yüzü vaatler kadar parlak değil.

36 MİLYON YETER Mİ?

Sözleşmeleri biten Emre Mor, Mert Hakan Yandaş ve Edson Alvarez’in ayrılığına rağmen Fenerbahçe’nin elinde 20’si yabancı tam 37 sözleşmeli oyuncu bulunuyor. Bunlardan 12’si kiralık. Kiralıklardan 5’nin satın alma opsiyonu bulunuyor, ancak sadece Samsunspor, İrfan Can Eğribayat’ı bırakmak istemiyor. Diğerleri geri dönecek. Takımın mevcut transfer bütçesi 35-40 milyon avro aralığında. Her iki başkan da en az dört yabancı transferi planlıyor. Bu durumda takımdan en az 10 lejyoner gidecek. ‘Artı 4’ kuralına uyan Brown, Nene, Fall, Cherif, Fayed ve Mimovic var.

Fenerbahçe antrenmanından

AZİZ YILDIRIM’DAN UYARI

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, rakibi Hakan Safi’nin flaş transfer iddiaları üzerine net uyarılarda bulundu. Yıldırım, “Onu getireceğiz, bunu getireceğiz diyorlar. Getiremezsiniz. UEFA’dan ceza alırsınız” vurgusu yaptı. Safi’nin “Cezayı da öderiz” sözlerine değinen Yıldırım, “Cezalar katlanarak ilerliyor. 500 milyon avro gelirin varsa yarısı kadar ceza kesilir. Hataya devam edilirse küme düşme gelir. Bunu da kimse ödeyemez” dedi. Yıldırım, iki golcü ile anlaştıklarını açıklarken, şampiyonluk sözünü yineledi.

Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri

HAKAN SAFİ’DEN TAŞ GELDİ

Hakan Safi, Fenerbahçe için güzel bir seçim olacağını belirtirken, “Eskiden yeni olmaz. Değişmeyen tek şey değişimdir, biz değişimin öncüsüyüz” dedi. Şanlıurfa’da ziyaretlerde bulunan Safi, “Koltuklar emanettir, camiadan alacağımız teveccüh ile buraları sizlerle yönetmeye talip olacağız. Fenerbahçe’nin genlerinde ve özünde şampiyonluklar vardır. Dün ile yaşayamayız, her zaman ileri ve yarına bakmamız lazım. İştahımızla yeteneğimizle cesaretimizle hizmet etmek istiyoruz” diye konuştu.

Hakan Safi ve yönetim kurulu üyeleri

Haberle İlgili Daha Fazlası