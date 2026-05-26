Beşiktaş’ın transfer politikasında tavrı netleşti. Özen’e göre; tecrübeli oyunculara ‘evet’ ancak düşüşe geçmiş ve Kartal’ı son durak olarak görene ‘hayır.’ Parlat, sat için sabır yok ve direkt sonuç alacak isim.

MURAD TAMER - Kara Kartal’da transfer çalışmaları devam ediyor. Tabii ki öncelik teknik direktör… Futbol direktörlüğü görevine getirilen ve kolları sıvayan Önder Özen, başkan ile istişare hâlinde. Teknik adamın büyük oranda yabancı olması beklenirken alınacak oyuncu profilleri de şekillenmiş görünüyor. Futbol Direktörü Önder Özen’in Başkan Serdal Adalı ile yaptığı transfer değerlendirmesinde çizilen resim hem kulübün durumunu hem de beklentileri net olarak anlatıyor.

Serdal Adalı - Önder Özen

İŞTE ARANAN PROFİLLER

Serdal Adalı ve Önder Özen’in hemfikir olduğu futbolcu profilinin özeti şöyle: Tecrübeli oyuncu alınabilir ancak son 3-4 yılında düşüşe geçmiş ve futbolu bırakma noktasındaki isimler değil. Yani ya tutarsa mantığı ile risk alınmayacak. Ama kariyerinin sonlarına gelip 2-3 yıl yüksek verim sağlayacaksa neden olmasın. Ayrıca genç oyuncu getir parlat ve sat düşüncesine camianın şu anda sabrı yok. Bize direkt katkı verecek ve beklentileri karşılayacak oyuncu şart.

