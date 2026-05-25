Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'tan resmi teknik direktör açıklaması
Beşiktaş Kulübü, Başkan Serdal Adalı ve Sportif Direktör Önder Özen ile birlikte teknik direktör arayışının devam ettiğini ve sosyal medyada iddia edilen isimlere itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası yeni teknik direktör çalışmalarının devam ettiğini ve kamuoyunda çıkan isimlere itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu.
- Yeni teknik direktör belirleme çalışmaları Başkan Serdal Adalı ve Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde Futbol Direktörü Önder Özen tarafından yürütülüyor.
- Basında ve sosyal medyada yer alan iddialara itibar edilmemesi rica edildi.
- Yeni teknik direktör belirlendiğinde detaylı bilgilendirme resmi kanallardan yapılacaktır.
Beşiktaş Kulübü, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası devam eden teknik direktör çalışmalarına ilişkin bir açıklama yayımladı.
Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalar, Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzun bilgisi dahilinde Futbol Direktörümüz Önder Özen tarafından titizlikle yürütülmektedir.
Konuyla ilgili olarak yazılı ve görsel basınla sosyal medyada iddia edilen isimlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.
Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörü belirlendiğinde detaylı bilgilendirme, kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla camiamız ve kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.
