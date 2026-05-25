Türkiye Gazetesi
Acun Ilıcalı transfer müjdesini verdi
İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'u mağlup ederek Premier Lig'e yükselmeyi başaran Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, kutlamalarda transfere ilişkin mesajlar verdi.
Özetle DinleAcun Ilıcalı transfer müjdesini verdi
Kaydet
Spor 2 dk önce
Hull City, Middlesbrough'yu 1-0 yenerek Premier Lig'e yükseldi ve kutlamalar devam ediyor.
- Hull City, Championship finalinde Middlesbrough'yu 1-0 yenerek Premier Lig'e yükseldi.
- Acun Ilıcalı, takımın Premier Lig'de şansının olduğunu ve gereken transferleri yapacaklarını belirtti.
- Ilıcalı, takımı Las Vegas'a götürme sözü verdi ve kutlamaların orada devam edeceğini söyledi.
- Ilıcalı, takımı en zayıf görenlere karşılık aslında en güçlü takım olduklarını ifade etti.
0:00 0:00
1x
Championship finalinde Middlesbrough'yu Wembley Stadyumu'nda 1-0 yenerek Premier Lig biletini alan Hull City'de şampiyonluk kutlaması devam ediyor.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi
"TABİİ Kİ PARA HARCAYACAĞIZ"
Takımla birlikte kutlamalara katılan Acun Ilıcalı, otobüs turunda Sky Sports'a açıklamalar yaptı.
Premier Lig'de şanslarının olduğunu düşündüklerini ve gereken transferleri yapacaklarını kaydeden Ilıcalı, "Bizi en zayıf takım olarak görüyorlardı. Gerçekte ise en güçlü takım bizdik. Tabi ki transfere para harcayacağız. Şansımız olduğunu düşünüyoruz. Bu çocuklar bizim kahramanımız." dedi.
TAKIMA LAS VEGAS SÖZÜ
Premier Lig'e yükselmeleri halinde takımı Las Vegas'a götürme söz verdiğini söyleyen Acun Ilıcalı, takımla kutlamalara Las Vegas'ta devam edecek.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR