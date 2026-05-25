İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'u mağlup ederek Premier Lig'e yükselmeyi başaran Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, kutlamalarda transfere ilişkin mesajlar verdi.

Championship finalinde Middlesbrough'yu Wembley Stadyumu'nda 1-0 yenerek Premier Lig biletini alan Hull City'de şampiyonluk kutlaması devam ediyor.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi

"TABİİ Kİ PARA HARCAYACAĞIZ"

Takımla birlikte kutlamalara katılan Acun Ilıcalı, otobüs turunda Sky Sports'a açıklamalar yaptı.

Premier Lig'de şanslarının olduğunu düşündüklerini ve gereken transferleri yapacaklarını kaydeden Ilıcalı, "Bizi en zayıf takım olarak görüyorlardı. Gerçekte ise en güçlü takım bizdik. Tabi ki transfere para harcayacağız. Şansımız olduğunu düşünüyoruz. Bu çocuklar bizim kahramanımız." dedi.

Hull City'nin kutlamalarından

TAKIMA LAS VEGAS SÖZÜ

Premier Lig'e yükselmeleri halinde takımı Las Vegas'a götürme söz verdiğini söyleyen Acun Ilıcalı, takımla kutlamalara Las Vegas'ta devam edecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası