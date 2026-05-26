Türkiye Kupası sahibi Trabzonspor’da transfer hareketliliği başlıyor. Kalede öncelik Onana’yı kiralamak. Ciddi talipleri olan Oulai, Augusto ve Zubkov satılacak gibi. Pina, Batagov ve Nwaiwu kadroda tutulacak. Kiralıklar Lundstram, Mendy ve Cham bonservisiyle gönderilecek.

Şimdi transfer ve yeni bir kadro mühendisliği zamanı. Başkan olduğunda ilk vurgusu ‘mali disiplin’ ve ‘sürdürülebilirlik’ olan Ertuğrul Doğan bu konuda önemli mesafe katetti. Takım içi denge sağlandı. Fatih Tekke’nin de kulüp yapısını bilen ve ona göre hamleler ile desteklediği bu adımda yeni bir yapılanma söz konusu. Peki şimdi ne olacak? Trabzonspor’un nasıl bir transfer planı var? Tabii ki bu konuda 10+4 yabancı kuralı belirleyici ve yol haritasını şekillendirici konumda. Bordo mavililer tüm ön hazırlığını bu doğrultuda yaptı bile.

Trabzonspor'un kupa töreninden

10+4 KURALINA HAZIR

Türkiye Kupası’nı kazanmasının ardından Avrupa Ligi’ne play-off turundan katılacak olan bordo mavililerde 10+4 kuralı sebebiyle +4’e uyan Pina, Batagov ve Nwaiwu kadroda kalacak. Gerek görülürse +1 kontenjan oyuncusu alacak. Orta sahaya Ruslan Malinovskyi takviyesi yapıldı. Savic, Folcarelli, Bouchouari, Muçi ve Onuachu ile de yola devam. Kalede öncelik Onana’nın yeniden kiralanması ama bu pek kolay görünmüyor. Oulai (Chelsea, Tottenham ve Benfica), Augusto (Zenit ve Benfica), Zubkov ise satış listesinde.

EN AZ BEŞ OYUNCU ŞART

Bu sezon için kadro değerlendirmesini yapan ve “UEFA Avrupa Ligi takımlarının seviyesinin altında” yorumunu yapan teknik direktör Fatih Tekke yeni sezonda en az beş takviye bekliyor. Kalecinin yanı sıra bir forvet ve bir bek ile iki kanat olmazsa olmaz görülüyor.

