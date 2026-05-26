Erzurumspor ve Amed’in ardından Süper Lig’e çıkan diğer takım, Esenler Erok’u deviren Çorum FK oldu. Hoş geldi ama rakipler için pek hoş bir durum değil gibi. Sebebi de coğrafi konum ve ulaşım ağı. Şu anda Süper Lig’de mücadele veren tüm kulüpler merkezde ve havaalanına sahip ama Çorum’da böyle bir durum söz konusu değil. Süper Lig’in 39. deplasmanı bir anlamda diğer kulüpler için dert özelliğinde. Şehre en yakın havalimanı Amasya Merzifon ve 63 km uzaklıkta. Yaklaşık 1 saat. Ankara ise 227 km ve 2,5 saat mesafede.

TEBRİKLER UÇAR’A

Çorum’a yakınlık olarak Tokat Havalimanı da var ancak o da 187 km. Ve Amasya ile Tokat’a günlük bir sefer var. Bu anlamda Çorum FK kulüpler adına zorlu bir yolculuk olabilir. Diğer yandan Uğur Uçar yönetiminde elde edilen başarı alkışa değer. 1997’de kurulan ve yakın bir geçmişe sahip kulüp 2023’te 1. Lig’e çıkarken bu sezon da tarihinde ilk defa Süper Lig gördü. Ve 39 yaşındaki Uğur Uçar’a ayrı bir parantez açmak gerek. Osman Özköylü ve Arda Turan’ın yardımcılığının ardından tek başına sorumluluk alıp kupayla taçlandırdı.

ÇORUM UYUMADI

2003 yılında ‘dünya merkezi’ olduğu iddiasıyla gündeme gelen Çorum şimdi futbolun süper merkezi oldu. Ligimize farklı bir renk geldi. Orta Karadeniz’in âdeta unutulan şehri, bize kendini başarısıyla hatırlattı ve bu bir sezon boyunca devam edecek. Uğur Uçar ve öğrencileri, Çorum’a tarihî başarı yaşatmanın haklı gururu içerisinde. Ve bir şehir sevinçten ayakta.

