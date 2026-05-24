Süper Lig'e yükselen son takım Çorum FK oldu
1. Lig'den Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu. Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.
Son dakika haberi: Erzurumspor ve Amed SK'nın ardından Trendyol 1. Lig'den Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu.
Ligi 3. sırada bitiren Esenler Erokspor ile play-off'ta finale kalan Çorum FK karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçı Çorum FK 2-0 kazandı. Çorum'un gollerini Serdar Gürler ve Mame Thiam attı.
