İzmir'in Çiğli ilçesindeki atık yönetim ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Ekipler alevlere müdahale ediliyor.

İzmir'in Çiğli ilçesinde Kaklıç Mahallesi'ndeki bir atık yönetim ve geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmirde atık yönetim ve geri dönüşüm tesisinde yangın!

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle çıkan duman, kentin farklı noktalarından görüldü.

İzmirde atık yönetim ve geri dönüşüm tesisinde yangın!

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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