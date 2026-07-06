ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile ilişkilerimiz çok iyi gidiyor. Sadece hak ettiğimiz kadar medyada yer almıyoruz" dedi. ABD Başkanı, "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Yarın Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi için ülkemize gelecek olan ABD Başkanı Donald Trump, önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile ilişkilerimiz çok iyi gidiyor. Sadece hak ettiğimiz kadar medyada yer almıyoruz" dedi.

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"SANTRALLERİ 1 SAAT İÇİNDE İMHA EDEBİLİRİZ"

İran'a tehdit ve uyarılarda da bulunan ABD Başkanı, "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerekiyor. İran’la anlaşma yapmayı tercih ederim. Aksi takdirde elektrik üretim santrallerinin tamamını bir saat içinde imha edebiliriz" şeklinde konuştu.

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