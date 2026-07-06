Türkiye Gazetesi
Çaya 3 ayda 3. zam! ÇAYKUR, yeni fiyat listesini toptancılara gönderdi
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), çay fiyatlarına bugünden geçerli olmak üzere yüzde 15 zam yaptı. Böylece çaya son 3 ayda toplam yüzde 45,5 zam yapılmıştı.
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Ekonomi az önce
Çay fiyatlarına son 3 ayda üçüncü kez zam yapıldı ve toplamda %45,5'i aşan bir artış gerçekleşti.
- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) son 3 ayda kuru çay fiyatlarına üç kez %15 zam yaptı.
- Bu zamlarla birlikte son 3 aydaki toplam zam oranı %45,5'i buldu.
- Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2026 yılı için yaş çay alım fiyatı kilogram başına 35 TL olarak açıklandı.
- Geçen yıl 25,44 TL olan yaş çay alım fiyatı yaklaşık %37,6 oranında artırıldı.
Milli içeceğimiz olarak bilinen çay, bir kez daha zamlandı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), son 3 ayda 3. zammı yaptı.
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YÜZDE 15 ZAM
Hatırlanacağı üzere çaya 8 Nisan tarihinde yüzde 15, 22 Mayıs'ta yüzde 15 zam yapılmıştı. ÇAYKUR, bugünden geçerli olmak üzere kuru çay fiyatlarına yüzde 15 daha zam yaptı.
SON 3 AYDAKİ ZAM YÜZDE 45'İ AŞTI
Zamlı tarifeler toptancı bayilere ve distribütörlere gönderilirken, son 3 ayda çaya yapılan zam yüzde 45,5'i buldu.
YAŞ ÇAY ALIM FİYATI
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2026 yılı için yaş çay alım fiyatı kilogram başına 35 TL olarak açıklanmıştı. Geçen yıl 25,44 TL olan alım fiyatı böylece yaklaşık yüzde 37,6 oranında artırıldı.
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