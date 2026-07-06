Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), çay fiyatlarına bugünden geçerli olmak üzere yüzde 15 zam yaptı. Böylece çaya son 3 ayda toplam yüzde 45,5 zam yapılmıştı.

Milli içeceğimiz olarak bilinen çay, bir kez daha zamlandı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), son 3 ayda 3. zammı yaptı.

YÜZDE 15 ZAM

Hatırlanacağı üzere çaya 8 Nisan tarihinde yüzde 15, 22 Mayıs'ta yüzde 15 zam yapılmıştı. ÇAYKUR, bugünden geçerli olmak üzere kuru çay fiyatlarına yüzde 15 daha zam yaptı.

Çaya 3 ayda 3. zam! ÇAYKUR, yeni fiyat listesini toptancılara gönderdi

SON 3 AYDAKİ ZAM YÜZDE 45'İ AŞTI

Zamlı tarifeler toptancı bayilere ve distribütörlere gönderilirken, son 3 ayda çaya yapılan zam yüzde 45,5'i buldu.

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2026 yılı için yaş çay alım fiyatı kilogram başına 35 TL olarak açıklanmıştı. Geçen yıl 25,44 TL olan alım fiyatı böylece yaklaşık yüzde 37,6 oranında artırıldı.

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