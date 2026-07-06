Katılım finans sektöründe önemli bir gelişme yaşandı. Ahlatcı Grubu, bünyesindeki Dünya Katılım Bankası'nı halka arz etme kararı aldı. İşte detaylar...

Katılım finans sektöründe dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ahlatcı Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Katılım Bankası, paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmesi amacıyla halka arz sürecini resmen başlattı. Banka yönetimi, gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru kararı aldı.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Dünya Katılım Bankası'nın halka arz sürecine ilişkin karar, Ahlatcı Doğal Gaz ve Enarya Enerji'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

Her iki şirketin açıklamasında da "Dünya Katılım Bankası'nın paylarının halka arz edilmesine ve söz konusu payların Borsa İstanbul A.Ş.'ye kote edilmesine izin verilmesi amacını teminen Banka esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verildiği hususu Şirketimize bildirilmiştir. Halka arz süreci ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılar ile ayrıca paylaşılacaktır." denildi.

Dünya Katılım Borsa İstanbul yolunda! Halka arz süreci resmen başladı

BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM GÖRECEK

Yönetim Kurulu kararı kapsamında, Dünya Katılım Bankası paylarının halka arz edilerek Borsa İstanbul'da kote edilmesi hedefleniyor. Bunun için banka esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun hale getirilmesi ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi amacıyla SPK'ya başvuruda bulunulacak.

KATILIM FİNANS SEKTÖRÜ İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME

Halka arzın tamamlanması halinde Dünya Katılım Bankası, sermaye piyasalarından kaynak sağlayarak büyümesini desteklemeyi hedefleyecek. Sürecin, hem katılım finans sektörünün derinleşmesine hem de yatırımcılara katılım bankacılığı alanında yeni bir yatırım alternatifi sunmasına katkı sağlaması bekleniyor. Halka arz takvimi, satış yöntemi ve yatırımcılara sunulacak pay miktarına ilişkin detayların ise SPK sürecinin ardından kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.