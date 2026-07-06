AK Parti’nin Meclis’e sunduğu “Torba Kanun” teklifine göre, Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile devlet okullarında öğretmen olacak adaylara getirilen Millî Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi şartı, özel öğretim kurumlarında uygulanmayacak.

AK Parti’nin Meclis’e sunduğu “Torba Kanun” teklifi, özel öğretim kurumlarına yönelik yeni düzenlemeler getiriyor. Teklife göre, Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile devlet okullarında öğretmen olacak adaylara getirilen Millî Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi şartı, özel öğretim kurumlarında uygulanmayacak.

Öğretmenlik için formasyon yeterli olacak! Özel okullarda akademi şartı aranmayacak

Hâlihazırda Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile devlet okullarına öğretmen olarak atanacak adayların, Millî Eğitim Akademisi tarafından verilen hazırlık eğitimini başarıyla tamamlaması zorunlu. Yaklaşık 33 bin özel öğretim kurumunu ilgilendiren yeni düzenlemeyle, Bakanlıkça belirlenen öğretmenlik alanlarından mezun olan ve pedagojik formasyon ya da öğretmenlik meslek bilgisi yeterliliğine sahip kişiler, Akademi eğitimini almadan özel okullarda görev yapabilecek. MEB’e bağlı özel öğretim kurumlarında hâlihazırda yaklaşık 200 bin öğretmen bulunuyor.

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İDARİ YAPTIRIMLAR

Düzenleme kapsamında özel öğretim kurumlarına uygulanacak idari yaptırımlarda da önemli değişiklikler öngörülüyor.

Buna göre, kurumlarda mevzuata aykırı ihlallerin niteliğine göre 4 ve 5 yıllık tekerrür süreleri uygulanacak. Tekerrür sürelerinin hesaplanmasında, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce işlenen ihlaller de dikkate alınacak. Böylece geçmiş fiiller yeni sistem kapsamında değerlendirilerek yaptırım süreçlerinde esas alınacak.

Öğretmenlik için formasyon yeterli olacak! Özel okullarda akademi şartı aranmayacak

Öte yandan, geçen yıl 3 bin 780 özel öğretim kurumuna toplam 603 milyon 15 bin lira idari para cezası uygulandı. En fazla yaptırım uygulanan konular arasında izinsiz personel çalıştırılması, ders defteri ve yoklama fişi doldurulmaması, izinsiz yerleşim planı değişikliği, gerçeğe aykırı ve yanıltıcı reklam verilmesi, mevzuata aykırı öğrenci kaydedilmesi, Bakanlıkça dağıtılan ücretsiz ders kitaplarının kullanılmaması, gerçek dışı not verilmesi ve program dışı eğitim uygulanması yer aldı.

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