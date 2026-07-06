Toshiba, beyaz eşya sektörüne girdi! Türkiye'de kalıcı olmayı hedefliyor
Japon teknoloji şirketi Toshiba, Türkiye’deki beyaz eşya ve küçük ev aletleri pazarına giriş yaptı.
- Toshiba, Türkiye'de ilk olarak orta ve üst segment buzdolabı, çamaşır, bulaşık makinesi, mikrodalga fırın ve küçük ev aletleri kategorilerinde 30'un üzerinde farklı ürün sunacak.
- Şirket, Türkiye'nin 81 ilinde 170 servis noktasıyla hizmet verecek ve 48 saat içinde kurulum desteği sağlayacak.
- Midea Türkiye Bölgesi CEO’su Aydın Kuzaltı, Türkiye pazarındaki tüketici profilinin geliştiğini ve hedeflerinin orta ve uzun vadede kalıcı bir oyuncu olmak olduğunu belirtti.
- Toshiba, İzmir Gaziemir'deki fabrikasında fırın ve ocak üretimi yaparak 100'den fazla ülkeye ihracat yapıyor.
- Şirketin hedefleri arasında Türkiye'de Toshiba markalı ürünlerin üretilmesi planları da yer alıyor.
Toshiba, Türkiye’de ilk olarak orta ve üst segment buzdolabı, çamaşır, bulaşık makinesi, mikrodalga fırın ve küçük ev aletleri kategorilerinde 30’un üzerinde farklı ürünü kullanıcılarla buluşturacak.
Türkiye’nin 81 ilinde 170 servis noktasıyla faaliyet gösterecek Toshiba, yaygın servis ağı sayesinde 48 saat içinde kurulum desteği sunacak.
Midea Türkiye Bölgesi CEO’su Aydın Kuzaltı, “Türkiye pazarındaki tüketici profili son dönemde ciddi bir gelişme gösterdi. Artık daha ne istediğini bilen, mutfağa uygun renk ve boyut beklentileri olan, fiyat-performans dengesinin çok daha farkında olan tüketicilerimiz gittikçe çoğaldı. Güçlü bir satış ağı olan çeyiz kanallarımızı kullanarak, 3-5 yıllık dönemde Türkiye’de önemli oyunculardan biri olmayı hedefliyoruz. Bizim için en önemlisi, kısa zamanda büyük işler yapmak yerine, orta ve uzun vadede Türkiye’de kalıcı bir oyuncu olmak” dedi.
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Toshiba, hâlihazırda İzmir Gaziemir’deki fabrikasında fırın ve ocak üretimi yapıyor. Buradan 100’den fazla ülkeye ihracat yapan şirketin hedefleri arasında Türkiye’de Toshiba markalı ürünlerin üretilmesi planları da yer alıyor. Aydın Kuzaltı, “Somut bir plan yok ama önümüzdeki dönemde olacaktır” diyerek, yeni yatırımların sinyalini de verdi.